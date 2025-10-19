Altarimini

Volley B1 femminile, Lasersoft alla seconda sconfitta

Cade pr 3-1 tra le mura amiche la squadra riccionese per mano del Centro Volley Reggiano

19 ottobre 2025 16:26
Due partite ed altrettante sconfitte per la Lasersoft Riccione, che dopo aver perso all'esordio in quel di Modena (1-3) cede con lo stesso risultato, questa volta tra le mura amiche, a Reggio Emilia che passa in rimonta al Fontanelle per 1-3 (25-18, 23-25, 25-27, 22-25).

Partita simile a quella precedente per le ragazze di coach Piraccini che partono forte trovando il vantaggio ma poi vengono nuovamente rimontate e beffate sul finale di ogni parziale. La Lasersoft Riccione rimane a quota 0 punti in classifica insieme a Forlì e si focalizza ora sul prossimo impegno fissato per sabato 25 ottobre ore 20.30 nella lunga trasferta lombarda a Ripalta Cremasca (CR).

La partita

Parte forte la Lasersoft con Tallevi e Merli che firmano l'allungo riccionese. Le biancoblu controllano agevolmente le sterili reazioni avversarie e trovano il vantaggio imponendosi agevolmente (25-18).

Quando tutto sembra andare per il verso giusto escono fuori le ospiti che si portano avanti e controllano: il turno in battuta di Castellucci frutta quattro set point annullati: reggiane che però trovano il pareggio chiudendo alla quinta occasione utile imponendosi per 23-25.

Anche il terzo parziale è molto equilibrato; Reggio Emilia sempre avanti ma la Lasersoft resta a contatto. Le ospiti si procureranno ulteriori quattro set point tutti annullati dalle biancoblu che allungano la contesa ai vantaggi, qui altre due opportunità cancellate dalle biancoblu ma alla sesta Tallevi e compagne cedono (25-27) il finale.

Quarto parziale dove Reggio accumula un importante vantaggio ma la Lasersoft prova fino in fondo a restare in partita: dopo tre match point annullati Reggio Emilia chiude e si aggiudica l'intera posta in palio.

IL TABELLINO

Lasersoft Riccione vs Centro Volley Reggiano 1-3

Lasersoft Riccione: Merli 5, Tallevi 23, Ricci 1, Castellucci 12, Montesi, Spadoni 13, Camerini 1, Calvelli 10, Marchi L1. n.e.: Carciani, Mercolini, Muscarà. 1°All.: Piraccini 2°All.: Piccioni

Centro Volley Reggiano: Benedetti 20, Brunfanco 18, Moiran 10, Spagnuolo 11, Migliore 4, Balconati 2, Cioni L1. 1°All.: Ghibaudi 2°All.: Zannini

Note: Battute vincenti: Riccione 6, Reggio Emilia 6. Battute sbagliate: Riccione 7, Reggio Emilia 12. Muri: Riccione 7, Reggio Emilia 11.

PARZIALI: 25-18/23-25/25-27/22/25


