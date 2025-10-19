Volley B1 femminile, Lasersoft alla seconda sconfitta
Cade pr 3-1 tra le mura amiche la squadra riccionese per mano del Centro Volley Reggiano
Due partite ed altrettante sconfitte per la Lasersoft Riccione, che dopo aver perso all'esordio in quel di Modena (1-3) cede con lo stesso risultato, questa volta tra le mura amiche, a Reggio Emilia che passa in rimonta al Fontanelle per 1-3 (25-18, 23-25, 25-27, 22-25).
Partita simile a quella precedente per le ragazze di coach Piraccini che partono forte trovando il vantaggio ma poi vengono nuovamente rimontate e beffate sul finale di ogni parziale. La Lasersoft Riccione rimane a quota 0 punti in classifica insieme a Forlì e si focalizza ora sul prossimo impegno fissato per sabato 25 ottobre ore 20.30 nella lunga trasferta lombarda a Ripalta Cremasca (CR).
La partita
Parte forte la Lasersoft con Tallevi e Merli che firmano l'allungo riccionese. Le biancoblu controllano agevolmente le sterili reazioni avversarie e trovano il vantaggio imponendosi agevolmente (25-18).
Quando tutto sembra andare per il verso giusto escono fuori le ospiti che si portano avanti e controllano: il turno in battuta di Castellucci frutta quattro set point annullati: reggiane che però trovano il pareggio chiudendo alla quinta occasione utile imponendosi per 23-25.
Anche il terzo parziale è molto equilibrato; Reggio Emilia sempre avanti ma la Lasersoft resta a contatto. Le ospiti si procureranno ulteriori quattro set point tutti annullati dalle biancoblu che allungano la contesa ai vantaggi, qui altre due opportunità cancellate dalle biancoblu ma alla sesta Tallevi e compagne cedono (25-27) il finale.
Quarto parziale dove Reggio accumula un importante vantaggio ma la Lasersoft prova fino in fondo a restare in partita: dopo tre match point annullati Reggio Emilia chiude e si aggiudica l'intera posta in palio.
IL TABELLINO
Lasersoft Riccione vs Centro Volley Reggiano 1-3
Lasersoft Riccione: Merli 5, Tallevi 23, Ricci 1, Castellucci 12, Montesi, Spadoni 13, Camerini 1, Calvelli 10, Marchi L1. n.e.: Carciani, Mercolini, Muscarà. 1°All.: Piraccini 2°All.: Piccioni
Centro Volley Reggiano: Benedetti 20, Brunfanco 18, Moiran 10, Spagnuolo 11, Migliore 4, Balconati 2, Cioni L1. 1°All.: Ghibaudi 2°All.: Zannini
Note: Battute vincenti: Riccione 6, Reggio Emilia 6. Battute sbagliate: Riccione 7, Reggio Emilia 12. Muri: Riccione 7, Reggio Emilia 11.
PARZIALI: 25-18/23-25/25-27/22/25