Volley B1 femminile, Lasersoft cade a Scandicci (3-1)

Primo set dominato dalla riccionesi, poi il ribaltone con la Savino del Bene che sale in cattedra. Sabato il derby contro la Teodora

Una partenza sprint con un primo set dominato (17), poi il vento è cambiato, con l’avversario progressivamente in cattedra ribaltando la situazione e chiudendo a proprio favore terzo (24) e quarto (23) parziale sul finale di punteggio.

In B1 femminile (girone B, settima giornata di ritorno), la Lasersoft Riccione Volley non riesce a sbloccarsi lontano da casa, lasciando punti importanti sul campo di Scandicci. Scialba nel complesso la prestazione della squadra allenata dal duo Piraccini-Piccioni che, come già successo in altre trasferte, si è spenta all’improvviso nei finali dei set giocati e incassando una sconfitta che potrebbe incidere sull’economia finale della classifica.

Nonostante la sconfitta, Riccione conserva la decima posizione in classifica con 22 punti (a pari punti con Forlì e Reggio Emilia), e deve ora leccarsi in fretta le inevitabili ferite per ripartire a testa alta già dalla prossima sfida interna.

Nel prossimo turno infatti la Lasersoft ospiterà l’Olimpia Teodora Ravenna, capolista del Girone B. La partita verrà giocata sabato 28 marzo alla palestra Fontanelle di Viale Capri, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.

Savino del Bene Scandicci - Lasersoft Riccione 3-1 (17-25/25-18/26-24/25-23)