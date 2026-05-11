Volley B1 femminile, Lasersoft cade al tie break (3-2)

Ora il playout contro Reggio Emilia: sabato 16 maggio ore 18.00 al Fontanelle di Viale Capri gara 1, sabato a Rivalta gara2

Avanti due set a zero dopo essersi approcciata alla gara decisamente con l'atteggiamento giusto, la Lasersoft Riccione Volley si fa prima rimontare e poi battere al quinto dalle piacentine della Pallavolo San Giorgio. Partita emozionante e decisamente dai due volti quella andata in scena a S.Giorgio, con le biancoblu riccionesi assolutamente padrone del campo per la prima ora di gioco e le padrone di casa invece capaci di salire con prepotenza in cattedra nella seconda parte del match mettendo così a segno la rimonta.

Una vittoria da tre punti non sarebbe comunque bastata alla Lasersoft per centrare l'obiettivo matematico, poichè a Reggio Emilia la Fos Cvr si è imposta 3-2 su, la già promossa in serie A3, Ripalta Cremasca, ma avrebbe favorito le riccionesi nel fattore campo play-out.

La classifica finale recita così Lasersoft Riccione e Fos Cvr Reggio Emilia appaiate entrambe a 27 punti, rimandando il discorso salvezza allo spareggio post-season.

Si parte quindi sabato 16 maggio ore 18.00 al Fontanelle di Viale Capri, quando Tallevi e compagne ospiteranno le reggiane per gara 1, per poi spostarsi sette giorni più tardi, sabato 23 maggio ore 20.00, a Rivalta (Re) per gara 2.

Il tabellino

Pallavolo San Giorgio Piacentino - Lasersoft Riccione 3-2

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 8, They 18, Cornelli 1, Bassi 18, Gilioli 2, G. Galelli (L), Lunardini, Malvicini, Pratissoli 3, Cossali 14, Bresciani 1, Martinelli 13, L. Galelli (L). All. Capra.

Lasersoft Riccione: Montesi 1, Calvelli 10, Tallevi 20, Gabellini, Merli 1, Spadoni 3, Castellucci 21, Calzolari (L1), Mercolini, Bologna 10, M,archi Carciani, Ricci. All.: Zanchi.

PARZIALI: 17-25 19-25 25-21 25-21 15-8