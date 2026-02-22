Volley B1 femminile, Lasersoft cede in casa 1-3

Passa la Transport Ripalta Cremasca. In classifica la Lasersoft rimane a quota 16 punti in coabitazione con Forlì in undicesima posizione.

La Lasersoft Riccione è protagonista di un buon match contro la seconda della classe del girone B di B1 femminile, dopo oltre due ore di battaglia, è la Transport Ripalta Cremasca a uscire con il sorriso, imponendosi 3-1 su una comunque buona Lasersoft, capace di lottare alla pari per larghi tratti del match.

E dire che l’avvio era stato promettente per la squadra di coach Piraccini capace di portarsi avanti 22-20 nel primo set grazie a un buon lavoro in fase muro-difesa. Ma nel finale è arrivata la svolta: Ripalta trova l'aggancio e il sorpasso al fotofinish (23-25)

Nel secondo parziale sono sempre le cremasche a comandare il gioco e ad indirizzare il set a proprio favore (21-25). Nel terzo parziale Riccione prova a cambiare qualcosa e ci riesce riaprendo la partita e accorciando le distanze (25-16). Il quarto parziale segue il solco dei precedenti: intensità, equilibrio e tanta qualità ma ancora una volta nel finale viene fuori il maggior cinismo di Ripalta (21-25).

Al termine il tabellone recita 1-3, ma il pubblico di casa applaude la prestazione della Lasersoft, pur senza punti, lascia segnali incoraggianti. Ripalta, dal canto suo, conferma solidità e maturità nei momenti chiave, portando a casa un successo prezioso che rafforza il suo secondo posto.

In classifica la Lasersoft rimane a quota 16 punti in coabitazione con Forlì in undicesima posizione.

Nel prossimo turno la Lasersoft Riccione tornerà a giocare lontano da casa per affrontare la Pediatrica-Bindi Valdarno, domenica 1 Marzo con fischio d’inizio previsto per le ore 17, al Pala Galli di S.Giovanni Valdarno.

La partita

Parte benissimo Riccione che va subito sul 5-2 con Bologna e Gabellini sugli scudi, Ripalta recupera immediatamente trovando il suo primo vantaggio sul 5-6. Biancoblu però che sono pienamente in partita; il match si fa equilibrato con le ospiti che superano sull'11-13. Time out locale che da i suoi frutti. Ecco il turno in battuta di Montesi che frutta il massimo vantaggio locale (20-17 e 21-18). Le lombarde si riavvicinano due volte pericolosamente a -1 ( 21-20 e 22-21) prima di operare il nuovo sorpasso (22-23) che obbliga la Lasersoft a fermare il gioco. Alla ripresa è Gabellini a pareggiare i conti. Le ospiti però firmano due punti consecutivi aggiudicandosi il primo set sul filo di lana (23-25).

Secondo set che vede le ospiti uscire meglio dai blocchi di partenza ma Bologna tiene a contatto le compagne. Ripalta tocca il massimo vantaggio sul +3 (6-9) e la Lasersoft chiama time out. Alla ripresa delle ostilità nuovo allungo ospite sul +4 (7-11). Ma la Lasersoft riapre tutto portandosi a -1'(12-13) col buon turno dai nove metri di Merli ma il nuovo allungo ospite sul +4 (13-17) costringe le biancoblu al secondo discrezionale. La Lasersoft tenta di rimanere in scia con Bologna riportandosi a -3 (17-20) ma il nuovo strappo ospite consegna loro cinque opportunità di raddoppio; le prime due vengono annullate ma la terza è quella buona per le cremasche che conquistano il doppio vantaggio imponendosi per 21-25.

Terzo parziale che vede l'immediato allungo ospite sull'1-5: biancoblu subito costrette al time out. Alla ripresa delle ostilità la coppia Gabellini-Tallevi riporta le compagne a contatto (6-6). La stessa Martina firma il vantaggio biancoblu che diventa doppio grazie al muro. Stavolta sono le ospiti a chiamare la sospensione. Alla ripresa nuova parità a quota 8 ma Bologna e Spadoni firmano il doppio vantaggio locale (10-8) nuovamente recuperato dalle ospiti. Tira e molla che prosegue: la Lasersoft allunga col turno in battuta di Mercolini ma le ospiti pareggiano nuovamente a questo punto sale in cattedra il muro locale che la fa da padrone e le locali allungano sul +7 (22-15) con Gabellini in attacco e Bologna dai nove metri grandi protagoniste. Le riccionesi hanno otto occasioni per accorciare le distanze (24-16). Buona la prima e col muro di Tallevi la Lasersoft torna in partita imponendosi 25-16.

Quarta frazione che vede Riccione allungare sul 3-1 prima e 8-5 poi: padrone di casa che sembrano in controllo ma Ripalta si avvicina a -1 (14-13) poi pareggia i conti e la panchina biancoblu è costretta al time out. Regna l'equilibrio con le due formazioni che danno spettacolo. Le ospiti provano la fuga allungando a +2 (16-18) Riccione esaurisce i time out discrezionali. Alla ripresa le ospiti allungano a +4 (17-21). Il turno dai nove metri firmato Mercolini riavvicina la Lasersoft a -2 (19-21) ma le cremasche firmano due punti consecutivi e ripristinano il +4 (19-23). La Lasersoft non vuole mollare e trova il nuovo -2 con Castellucci al servizio (21-23). Ripalta si procura tre match point e chiude alla prima occasione utile imponendosi 21-25 ed aggiudicandosi l'intera posta in palio.

IL TABELLINO

LASERSOFT RICCIONE VOLLEY - C.R. TRANSPORT RIPALTA 1-3

Riccione: Bologna 13, Calvelli 12, Gabellini 16, Spadoni 10, Montesi, Calzolari (L), Castellucci 1, Tallevi 16, Mercolini 2, Merli 3, Ricci; NE: Carciani, Muscarà, Marchi (L). All. M. Piraccini - C. Piccioni.

Ripalta: Galbero 18, Russo 11, Martinelli 14, Ottino 15, Gabrieli 10, Giordano 1, Labadini (L); NE: Boffi, Feroldi 1, Valentini; NE: Bassi, Boffelli, Rossetti (L). All. V. Verderio - G. Vergine.

ARBITRI: Alberto Miotto, Jacopo Simionato.

PARZIALI: 23-25, 21-25, 25-16, 21-25

SERIE B1 GIRONE B - 16^ GIORNATA

Ravenna-San Giorgio 3-0, Scandicci-Reggio Emilia 3-0, Campagnola-Modena 3-0, Bologna-Cesena 1-3, Ostiano-Forlì 3-1, Montespertoli-Valdarno 3-0, Riccione-Ripalta 1-3.

SERIE B1 GIRONE B - CLASSIFICA DOPO 16 GIORNATE

Ravenna 41, Ripalta 37, Campagnola 36, Valdarno 35, Ostiano 29, Bologna 27, Montespertoli 21, San Giorgio 19, Reggio Emilia 19, Cesena 17, Riccione 16, Forlì 16, Modena 13, Scandicci 10.