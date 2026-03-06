Volley B1 femminile, Lasersoft cerca punti salvezza

Contro Montespertoli il primo di due impegni casalinghi di fila da non sbagliare

E’ nuovamente tempo di respirare l’aria di casa per la Lasersoft Riccione Volley, che torna domani (sabato) alle 18.00 al Fontanelle di Viale Capri per il match contro Montesport Firenze, valido come quinta giornata di ritorno del girone B di B1 femminile.

All’orizzonte sono in programma un paio di (cruciali) impegni consecutivi al Fontanelle ed è piuttosto facile intuire quanto le riccionesi debbano approfittare a pieno queste possibilità per cementare adesso basi solide sulle quali poi costruire concretamente la rincorsa verso la salvezza.

Si inizia proprio domani, sabato 7 Marzo, contro Montespertoli, squadra fiorentina reduce da due successi rotondi (3-0) nei derby toscani contro Valdarno e Scandicci. Formazione navigata nella categoria occupa attualmente la settima posizione con 24 punti, le ragazze allenate da coach Ivan Contrario, arrivano in riviera per consolidare il proprio trend positivo.

Le riccionesi, al dodicesimo posto in classifica con 16 punti, vengono da un momento piuttosto complicato dal punto di vista dei risultati e il match in programma con la compagine toscana ha come obiettivo quello di tornare a fare punti per muovere la classifica.

Fondamentale, come sempre, sarà l’approccio mentale alla gara… e altrettanto fondamentale sarà sfruttare il fattore campo, impianto all’interno del quale capitan Tallevi e socie dovranno trovare in queste gare quegli stimoli e quelle motivazioni che permetterebbero alla Lasersoft di allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

All’andata finì… – Nella sfida dello scorso 8 novembre a Montespertoli, la Lasersoft Riccione venne superata con un rocambolesco (