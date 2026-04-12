Volley B1 femminile: Lasersoft combattiva, ma non basta

Sconfitta per 3-0 sul campo del Vtb Dm Sistemi Group. Per le riccionesi 17 errori al servizio

Una Lasersoft Riccione Volley combattiva, ma bella a metà non raccoglie punti dalla trasferta bolognese sul campo del Vtb Dm Sistemi Group e nonostante una prestazione volenterosa torna a casa con una sconfitta (3-0) nella nona giornata di ritorno del campionato di B1 Femminile girone B.

Sempre dentro alla partita le ragazze riccionesi hanno ceduto nel finale di ogni parziale giocato ieri sera, in una gara che si è decisa alla fine su pochi palloni e le padrone di casa hanno messo le mani sul successo da tre punti soprattutto grazie ad una gestione più accurata delle fasi decisive del match.

Un dato probabilmente spartiacque è quello degli errori al servizio, con i 17 riccionesi contro i 9 locali, a testimonianza di una formazione, quella felsinea, solida e che lascia ben poco margine all’avversario, costretto a capitalizzare con le proprie mani il gioco.



Nonostante lo zero di oggi in casella punti conquistati, la situazione in graduatoria non subisce particolari scossoni e mantiene intatte le chance delle riccionesi di gestire il proprio destino nelle prossime sfide, a partire già dal prossimo weekend.



Nel prossimo turno infatti la Lasersoft tornerà a giocare tra le mura amiche del proprio fortino per affrontare il Fantini-Folcieri Ostiano di Cremona, la gara è in calendario sabato 18 aprile alle ore 18 al Fontanelle di Viale Capri.