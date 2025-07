Volley B1 femminile, Lasersoft: confermata Sofia Spadoni

E' al suo terzo consecutivo a Riccione, la squadra riccionese potrà contare sulla grinta, sull'energia nonché sulle qualità umane e tecniche di Sofia

La Lasersoft Riccione rende noto di aver rinnovato l'accordo con la centrale pesarese in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva nel campionato nazionale di serie B1.

Il roster affidato per il quarto anno a coach Michele Piraccini ha la prima conferma: Sofia Spadoni. Pesarese, classe 1996, continuerà a vestire i colori della Lasersoft anche il prossimo anno, il suo terzo consecutivo a Riccione, una conferma fondamentale nello scacchiere riccionese, che potrà contare sulla grinta, sull'energia nonché sulle qualità umane e tecniche di Sofia.

Nel curriculum sportivo della Spadoni ci sono diverse stagioni in B1: da Pesaro a Pinerolo, passando per Settimo Torinese, Chieti, Castelbellino e con S.Giovanni in Marignano fino alla A2.