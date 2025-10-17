Volley B1 femminile, Lasersoft: debutto casalingo contro Centro Volley Reggiano sabato alle 18.00

Sabato alle ore 18 seconda giornata d’andata: l'avversario nella passata stagione ha centrato la promozione dalla B2 alla B1

Scocca l’ora dell’esordio casalingo per la Lasersoft Riccione nel campionato di B1 femminile girone B. Domani (sabato) alle 18 al Fontanelle di Viale Capri le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni sfideranno la matricola Centro Volley Reggiano nella seconda giornata d’andata.

Ospiti di turno nell'atteso esordio casalingo stagionale saranno le reggiane del Fos CVR, squadra che nella passata stagione ha centrato la promozione dalla B2 alla B1 e che nella prima giornata di campionato è stata superata a domicilio (0-3), dalle toscane del Valdarno Volley.

Si ritroveranno quindi una di fronte all’altra due squadre alla ricerca del loro primo acuto, condizione mentale piuttosto particolare che rende la delicata sfida in programma domani ancora più attraente e significativa.

Per muovere la classifica e ritrovare il (primo) sorriso servirà indubbiamente una Lasersoft concreta e matura fin dai primi scambi, una squadra coesa che possa galvanizzarsi e tirare così fuori tutto il suo potenziale sfruttando al massimo il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico.