Volley B1 femminile, Lasersoft: è derby a Ravenna con l'Olimpia

Archiviata la bella e tribolata vittoria nell’ultimo incontro casalingo con Scandicci (3-1), prossima tappa nel cammino della Lasersoft Riccione Volley è la gara in programma sabato alle ore 17 al Pala Costa di Ravenna, con l’Olimpia Teodora Ravenna, una delle “corazzate” del girone B di serie B1, formazione che occupa in solitaria la prima posizione nella graduatoria con 20 punti. Dal canto loro, invece, le riccionesi si trovano a quota otto, con un trend positivo di due successi consecutivi.

La capolista Olimpia Teodora è squadra che senza dubbio gode di ottima salute…oltre che di un importante bagaglio tecnico. Sono infatti sette finora le vittorie delle ravennati in altrettanti incontri giocati in stagione, con 21 set vinti ed appena quattro lasciati alle avversarie di turno, e questi risultati certificano un’imbattibilità che la formazione di coach Rizzi vorrà mantenere intatta anche dopo l’incrocio con le riccionesi.

Per la Lasersoft, insomma, un avversario forte e naturalmente molto complicato da affrontare, ma questa squadra ha già dimostrato in più occasioni contro le prime della classe di sapersi esaltare quando l’asticella si alza.

E' alle porte un ciclo di incontri impegnativi per le biancoblu da qui alla sosta natalizia, con formazioni d’alta classifica, ma prima bisogna pensare a Ravenna e partire con la convinzione che si possa continuare a muovere la classifica.

Riccione lo sa fare e ha tutte le carte in regole per provarci…e per riuscirci.