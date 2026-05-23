Volley B1 femminile, Lasersoft in gara2 del playout

Dopo aver vinto l'andata in casa, la squadra riccionese domenica è di scena sul parquet della formazione reggiana Fos

Si gioca domenica 24 maggio alle ore 20.30 al Pala Rivalta, la decisiva gara 2 di ritorno play-out di B1 femminile.

Dopo aver vinto l’andata (3-2) al Fontanelle, la formazione guidata dal duo Zanchi e Piccioni va a caccia di impresa e sogni, cercando la rinconferma sul campo reggiano, dove proprio qui la formazione di Ghibaudi ha costruito le proprie principali fortune nel corso della stagione regolare.



A questo punto non conta più il percorso fatto: sarà una gara da vivere con la stessa grinta che ha contraddistinto gara 1. La Fos proverà a mettere in difficoltà le riccionesi, soprattutto con il servizio, e sfruttando il fattore casalingo, per ribaltare il risultato dell’andata.



Servirà una prova di squadra: affrontando insieme ogni ostacolo, come già dimostrato sabato scorso davanti al nostro pubblico. La stagione della Lasersoft è stata complessa, spesso in salita, con una classifica che per lungo tempo l’ha vista in basso a ‘sgomitare’ nella linea di galleggiamento. Nonostante questo, il gruppo ha risposto con impegno, spirito propositivo e determinazione. II playout ha messo in luce proprio questo: una squadra capace di non arrendersi mai e che lotta insieme, in cui ognuna è fondamentale.



Sarà senza dubbio un’altra serata ad alto contenuto emotivo e la Lasersoft ci arriva con slancio, volenterosa di fare l’ultimo passo verso il proprio obiettivo finale. Non un Joule di energia verrà lasciato a casa, domenica, ne siamo certi: tutta la potenza delle riccionesi si trasferirà nel reggiano.



Va da sé che se qualcuno vuol salire in macchina e andare a spingere la squadra dagli spalti di Rivalta la cosa non potrà che essere ben accetta.

Per tutti gli altri, non perdetevi la diretta YouTube (Centro Volley Reggiano) a partire da qualche minuto prima delle 20.30 di domenica.

