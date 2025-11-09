Volley B1 femminile, Lasersoft ko al tie break (3-2)

A Montesportoli dopo oltre due ore di gioco è arrivata la quinta sconfitta in campionato. Riccionesi ancora a secco di vittorie

Secondo tie break stagionale senza esultanza finale, per la Lasesoft Riccione Volley, battuta 3-2 a Montesportoli (FI) nella quinta giornata d’andata di B1 femminile (girone B), dopo oltre due ore di gioco, è arrivata la quinta sconfitta in campionato, con le riccionesi ancora a secco di vittorie.



A Riccione non sono bastati i 35 punti di Tallevi; 19 punti per la coppia al centro formata da Calvelli (10) e Spadoni (9) e in posto quattro unica in doppia cifra Merli (10).

La Lasersoft parte bene nel primo set per poi subire progressivamente la battuta delle locali. Meno lucidità e meno efficacia in attacco per le riccionesi nel secondo e terzo parziale, complice anche un ottimo lavoro in difesa delle toscane. Sotto 2-1, Riccione ha avuto un’ottima reazione nel quarto set, agguantando il tie break dove però nei momenti decisivi del parziale ha nuovamente subito un calo di lucidità.



Con il punto conquistato a Montespertoli, Riccione si porta a quota 2 e si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva, dove sabato alle 20.30 è attesa al Pala Villa Romiti per il derby con la Life 365 Forlì.

La partita

Nel parziale d'apertura Riccione parte forte con Tallevi e Spadoni in grande spolvero. Le padrone di casa restano in scia ma le biancoblu non perdono lucidità e col capitano prima e la centrale poi chiudono per 25-23 portandosi in vantaggio.



Nel secondo parziale Montesport inizia meglio costringendo la Lasersoft ad un costante inserimento: entra in campo anche Merli dalla panchina che si rende protagonista a suon di mani fuori. Stavolta però sono le toscane ad imporsi riuscendo così a pareggiare I conti (25-22).



Nella terza frazione è ottima la partenza ospite: con Castellucci e Montesi dai nove metri si portano sul 4-0 e 9-4. Ma da lì in poi la musica cambia: le padrone di casa recuperano piano piano l'intero svantaggio; Montespertoli si impone per 22-25 riuscendo ad operare il sorpasso.



Nel quarto è la Lasersoft a dettar legge dall'inizio alla fine grazie ad una Tallevi scatenata (alla fine saranno 35 per lei) ben coadiuvata da Merli. Le biancoblu vincono senza problemi 25-19 e guadagnano il secondo punto stagionale in graduatoria.



Nel tie break l'equilibrio regna sovrano dopo l'iniziale doppio vantaggio ospite prima (3-1) e locale poi (5-7). Si cambia campo sul più uno per le locali (7-8) dopo che Merli con due punti consecutivi aveva pareggiato i conti. Sul finale però le ragazze toscane trovano l'allungo decisivo che consegna loro la vittoria (15-12).

IL TABELLINO



Montesport Fi vs Lasersoft Riccione 3-2



Montesport Fi: Giubbolini 13, Para 5, Scardigli 9, Fatone 15, Testi 20, Galli 18, Castellani L1, Brogi, Caeccarelli. 1°All.: Contrario



Lasersoft Riccione: Castellucci 5, Calvelli 10, Tallevi 35, Montesi 4, Spadoni 9, Bologna 1, Merli 10, Marchi L1, Ricci, Carciani. n.e. Muscarà. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni



PARZIALI: 23-25/25-22/25-22/19-25/15-12



NOTE: Battute vincenti: Riccione 5, Montesport 7. Battute sbagliate: Riccione 13, Ostiano 17. Muri: Riccione 10, Montesport 9.