Volley B1 femminile, Lasersoft ko in gara3: retrocede in B2

Fos CVR Reggio Emilia ribalta meritatamente il risultato dell'andata e conserva la categoria imponendosi al ritorno per 3-1

Ci ha provato con tutto quello che aveva la Lasersoft Riccione ma purtroppo non è bastato: Fos CVR Reggio Emilia ribalta meritatamente il risultato dell'andata e conserva la categoria imponendosi al ritorno per 3-1.

Cala il sipario su un'annata nata sull’entusiasmo degli scorsi play-off per l’accesso alla serie A2 nella stagione 2024/25, ma trasformatasi col tempo in un calvario sportivo. Un'annata sfortunata per Tallevi e compagne costrette inoltre alla soglia dei play-out a dover fare i conti anche con gli infortuni di Gabellini e Castellucci a pochi giorni di distanza, nel momento più importante della stagione, che avrebbero potuto abbattere chiunque ma nonostante questo la squadra ha reagito e pur in situazioni complicatissime non ha mai mollato.

La retrocessione in Serie B2 è un risultato che accettiamo con il massimo rispetto, consapevoli che, nonostante l'impegno profuso, gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti. Come società, ci assumiamo la responsabilità di questo percorso.

In questo momento di amarezza, il nostro pensiero va ai nostri sostenitori, agli sponsor e a tutti coloro che hanno creduto in noi fino all'ultimo set. A voi va il nostro ringraziamento più sentito!

Il nostro obiettivo ora è trasformare questa caduta in un'opportunità di ripartenza, ed è quello che faremo a partire da oggi.

IL TABELLINO

FOS CVR – LASERSOFT RICCIONE RN 3-1

Fos CVR: Ronzoni (L), Migliore 17, Cioni (L), Spagnuolo 8, Moiran 10, Balconati 5, Maggiali 12, Brunfranco 7, Benedetti 8. Non entrate: Odorici, Rossi, Boni, Fronza. All. Ghibaudi.

Lasersoft Riccione: Calzolari (L), Tallevi 21, Mercolini, Merli 14, Bologna 3, Spadoni 9, Montesi 3, Ricci, Marchi 1, Calvelli 12. Non entrate: Carciani . All. Zanchi.

PARZIALI: 25-19; 20-25; 25-21; 25-21)