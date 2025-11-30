Volley B1 femminile, Lasersoft ko nel derby di Ravenna (3-1)

L'Olimpia Teodora con i tre punti messi in cassaforte si tiene stretta il primo posto nel girone B (otto successi in altrettante gare)

Nell'ottava giornata d'andata del campionato di B1 femminile la Lasersoft Riccione purtroppo non raccoglie punti sul campo del Pala Costa di Ravenna, arrendendosi per 3-1 all'Olimpia Teodora. Riccione ci prova ma non riesce ad opporsi fino in fondo al gioco in gran fiducia della formazione giallorossa, che con i tre punti messi in cassaforte si tiene stretta il primo posto nel girone B (otto successi in altrettante gare).

Che non fosse stato facile giocare a Ravenna lo si sapeva fin dall'inizio eppure la Lasersoft per larghi tratti ha giocato alla pari contro l'attuale capolista creando loro non pochi grattacapi. Negli occhi del gruppo biancoblu restano le immagini della squadra determinata vista dal secondo set e per tutto il terzo: libera di mente e col braccio sciolto che ha messo all’angolo la capolista. Purtroppo però non è bastato per risalire la china e strappare almeno il tie-break ma è da qui che la formazione allenata da coach Piraccini dovrà ripartire.

All’orizzonte si profila un altro impegno tosto per Tallevi e compagne che riceveranno sabato 6 dicembre ore 18 al Fontanelle di Viale Capri, la Dm Sistemi Group Bologna.

La partita Dopo l'iniziale equilibrio è Calvelli a firmare il primo vantaggio ospite sul 7-6: Ravenna chiama time out al termine del quale le locali si riportano sull'8-7; la fase di sorpasso e controsorpasso prosegue fino al 12-13 locale. Le giallorosse firmano altri due punti consecutivi portandosi sul +3 prima (12-15) e più cinque poi (12-17) in un amen la Lasersoft esaurisce i discrezionali a disposizione. Teodora che allunga ulteriormente sul +7 (14-21). L'allungo ulteriore ravennate vale alla capolista il vantaggio (16-25).

Fase iniziale molto equilibrata con Ravenna che trova il doppio vantaggio (4-6) ma stavolta la Lasersoft è più reattiva e ribatte colpo su colpo: le biancoblu si portano per due volte sul +3 (18-15 e 21-18) con una Gabellini grande protagonista. Le ravennati non mollano anche se è la Lasersoft con l'attacco di Spadoni ad avere set point (24-23). Le padrone di casa lo annullano e firmando altri due punti consecutivi e si portano a casa il parziale ai vantaggi (24-26).

Ottima partenza della Lasersoft nel terzo set: Gabellini, Calvelli e Montesi firmano il 3-0 ospite, il vantaggio biancoblu aumenta fino al +4 (6-2) ma la capolista non molla e pareggia i conti. A quel punto sale in cattedra capitan Tallevi che coi suoi attacchi non lascia scampo alle avversarie: è la stessa Valeria a chiudere il set alla seconda occasione utile (25-23).

La Lasersoft torna così in partita. Nella quarta frazione è Ravenna a partire meglio: le locali si portano subito sul 1-4 e costringe la panchina biancoblu al time out. Alla ripresa delle ostilità altri quattro punti consecutivi locali che portano il punteggio sull'1-8. Time out discrezionali esauriti in pochissimo tempo. Teodora che pare aver assunto definitivamente il controllo delle ostilità. Lasersoft questa volta mai in partita come testimonia il 10-25 finale in favore delle padrone di casa che consegna loro l'intera posta in palio.



Tabellino

Olimpia Teodora Ravenna vs Lasersoft Riccione 3-1

Ravenna: Marchesano 11, Casini 21, Fabbri 14, Boninsegna 18, Ratti 1, Monaco 6, Poggi 1, Franzoso L1. 1°All. Rizzi, 2°All. Falco

Riccione: Merli 2, Camerini 1, Montesi 2, Castellucci 11, Spadoni 2, Calvelli 4, Gabellini 7, Bologna 3, Tallevi 13, Carciani, Marchi L1. n.e.: Muscarà L2, Mercolini. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni

PARZIALI: 25-16/26-24/23-25/25-10)