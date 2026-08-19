Volley B1 femminile, Lasersoft: Martina Monti nuova schiacciatrice

Classe 2008, nella passata stagione era in Serie B2 a Busnago (MB)

La Lasersoft Riccione dà il benvenuto a Martina Monti nuova schiacciatrice, classe 2008, della squadra in vista della stagione 2026/27 in serie B1 Femminile. Diciotto anni appena compiuti, Martina, riminese di Montefiore, va ad arricchire il reparto delle schiacciatrici (composto finora da Missiroli, Graziani e la confermata Bologna) con energia, entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, pronta a intraprendere una nuova avventura con la maglia biancazzurra.Nata e cresciuta nel settore giovanile della Consolini Volley San Giovanni in Marignano, Martina ha proseguito il proprio percorso di formazione in Unica Volley, maturando successivamente importanti esperienze in ambito nazionale con la Omag-MT in Serie A2 e, nella passata stagione, in Serie B2 a Busnago (MB).Un percorso di crescita significativo, che le ha permesso di acquisire esperienza e consapevolezza e che oggi la porta a compiere un nuovo passo della sua carriera.

La nuova rosa di Riccione

Lucia Mercolini (palleggiatrice, conferma), Sofia Spadoni (centrale, conferma), Elena Missiroli (schiacciatrice, nuova), Arianna Meliffi (libero, nuova), Elisa Graziani (schiacciatrice, nuova), Alessia Ricci (libero, conferma), Ilary Tonelli (palleggiatrice, nuova), Alice Stafoggia (opposto, nuova), Martina Monti (schiacciatrice, nuova).Allenatore: Giuliano Marasca (nuovo), Vice All.: Davide Mussoni (nuovo).