Volley B1 femminile, Lasersoft: Nicole Marchi è il primo volto nuovo
Libero, militava nell'Elettromeccanica Angelini Cesena, piazzatasi al terzo posto alle spalle proprio del club riccionese
Il primo volto nuovo della Lasersoft Riccione 2025-2026 è quello di Nicole Marchi, il libero cesenate classe 1996 vestirà la maglia riccionese. Nella scorsa stagione ha affrontato da avversaria Riccione con l'Elettromeccanica Angelini Cesena nel girone C di B1 femminile, raggiungendo il terzo posto finale proprio alle spalle della Lasersoft.
Cresciuta nel vivaio del Volley Club Cesena, Nicole approccia il volley senior già a 16 anni, giocando in B2 nella squadra della sua città. Nel 2017 si sposta in serie C a Cervia, conquista la promozione in B2 e ci rimane anche la stagione successiva, per poi tornare nella stagione 2019/20 a Cesena in B1. Nel 2020 approda all'Athena Rimini in serie C, centrando un'altra promozione; fino al recente passato che l'ha vista riavvicinarsi alla società di casa nella terza categoria nazionale.
Giocatrice dalle importanti qualità nei fondamentali di seconda linea, Nicole rappresenta la prima novità di quello che si preannuncia un reparto liberi “gremito” della società riccionese.