Volley B1 femminile, Lasersoft: passo falso a Reggio Emilia (3-0)

Le riccionesi non riescono a dare continuità alla buona prestazione offerta sabato scorso contro Anderlini e tornano a casa a mani vuote

Passo falso esterno per la Lasersoft Riccione, che nella seconda giornata di ritorno di campionato cede con un netto 3-0 sul campo del Fos Crv Reggio Emilia. Al termine di una serata complicata, le riccionesi non riescono a dare continuità alla buona prestazione offerta sabato scorso contro Anderlini e tornano a casa a mani vuote.

Riccione non è riuscita a trovare il proprio ritmo nel corso del match, sempre a rincorsa dell'avversario subendo fin dal primo scambio l’intensità e l’organizzazione delle padrone di casa, super motivate e con una fiducia andata crescendo punto dopo punto.

Con questa sconfitta la Lasersoft resta al decimo posto in classifica con 16 punti, scavalcata dal Centro Volley Reggiano che sale a quota 19, rendendo ancora più serrata la lotta nelle zone calde della graduatoria. Una battuta d’arresto da archiviare in fretta per le riccionesi, chiamate ora a ritrovare continuità e fiducia nei prossimi impegni di campionato.

Nel prossimo turno di regular season Tallevi e compagne affronteranno tra le mura amiche del Fontanelle di Viale Capri le lombarde del Ripalta Cremasca. Il match verrà disputato sabato 21 febbraio con fischio di inizio previsto per le ore 21.

La partita Ottima partenza Lasersoft: con Gabellini e Castellucci che firmano il doppio vantaggio. Centro Volley Reggiano però risponde immediatamente firmando l'1-8 che porta le locali al +5 e costringe le ospiti a fermare il gioco. Alla ripresa delle ostilità altri tre punti consecutivi locali che toccano il loro massimo vantaggio: 4-11 prima e 5-14 poi. Panchina biancoblu costretta ad esaurire i time out discrezionali. Il monologo locale continua: tredici punti da recuperare (5-18) Bologna a muro e Spadoni firmano il -11 (7-18), c'è spazio anche per la panchina: dentro Ricci e Merli quest'ultima autrice di punti importanti in attacco. Reggio Emilia è però in controllo, le padrone di casa avranno infatti dodici occasioni per trovare il vantaggio che arriverà immediatamente (12-25 il risultato finale).

Inizio di secondo parziale equilibrato. È la Lasersoft a tentare la fuga col buon turno in battuta di Calvelli. Bologna e Spadoni sono ispirate: le due squadre rispondono colpo su colpo la contesa diventa entusiasmante perché nessuno vuole mollare. Reggio Emilia però si dimostra più lucida nei momenti importanti ed allunga in maniera decisiva trovando il raddoppio (22-25).

Terzo parziale dove Cvr trova l'allungo immediato (2-5) time out per le ospiti. Vantaggio locale che resta tra i tre e quattro punti fino all'ulteriore allungo sul +7 (9-16) che esaurisce I time out ospiti. Al rientro la Lasersoft prova una piccola reazione portandosi sul -5 grazie a Bologna dai nove metri ma è un fuoco di paglia che Reggio Emilia spegne immediatamente allungando a +9 (12-21).

Merli e Bologna però non ci stanno e coadiuvate da un buon turno di Gabellini dai nove metri trascinano la Lasersoft fino al -5 (17-22). Stavolta a chiamare time out sono le locali. Il muro di Spadoni e l'attacco di Bologna valgono il -4 (19-23). Ma Reggio si procura cinque occasioni per chiudere il match: prime due annullate dal muro biancoblu seguito dall'ottimo servizio di Montesi. Attacco di Bologna per il -2 (22-24) ma alla quarta occasione utile le padrone di casa chiudono le ostilità imponendosi col punteggio di 22-25 ed aggiudicandosi l'intera posta in palio.

IL TABELLINO

Centro Volley Reggiano - Lasersoft Riccione 3-0

Lasersoft Riccione. Calvelli 2, Tallevi 6, Ricci 1, Carciani, Gabellini 4, Castellucci 1, Spadoni 10, Bologna 9, Merli 5, Calzolari 1, Mercolini. N.e.: Marchi L2, Muscarà. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni

PARZIALI: 25-12/25-22/25-22