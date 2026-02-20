Volley B1 femminile, Lasersoft Riccione ospita sabato Ripalta Cremasca

Le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni si trovano a quota 16 punti, reduci dal ko esterno a Reggio Emilia

In campo domani (sabato) alle 21.00 la Lasersoft Riccione quando al Fontanelle di Viale Capri arriverà la Transport Ripalta Cremasca, formazione lombarda terza in graduatoria con 34 punti, nella terza giornata di ritorno del girone B di B1 femminile. Dal canto loro, invece, le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni si trovano a quota 16 punti, reduci dal ko esterno a Reggio Emilia, che ha interrotto la striscia positiva delle due vittorie consecutive.

Ripalta Cremasca è alla terza stagione in serie B1 ed è allenata per la quinta stagione da coach Vittorio Verderio, le cremasche sono reduci dalla sconfitta casalinga (0-3) nello scontro diretto contro Valdarno. Rispetto alla scorso campionato che ha visto chiudere il team arancionero al quarto posto; nel roster sono rimaste le schiacciatrici Bassi, Ottino e Boffelli, la centrale Gabrieli, il libero Labadini e l’opposta Boffi. I volti nuovi sono le centrali Russo, Feroldi, la schiacciatrice Galbero, le alzatrici Giordano e Valentini e l’opposta Martinelli.

Un roster di tutto rispetto che punta decisamente ai piani alti della classifica, ricordando che le prime tre classificate saranno promosse nella nuova serie A3.

Per la Lasersoft l’impegno, insomma, è di quelli tosti ma in un campionato che continua a riservare sorprese sabato dopo sabato non si può essere certi assolutamente di nulla.

Tallevi e compagne cercheranno indubbiamente a rendere la vita difficile per la seconda volta in pochi mesi, alla compagine lombarda, quando all’andata le riccionesi (sotto 2-0) riuscirono a strappare il primo punto stagionale proprio sul campo di Ripalta.

Il fattore campo potrebbe rivelarsi importante per Riccione, abile a sfoderare prestazioni di livello e dove momentaneamente sono arrivate le quattro vittorie delle cinque conquistate finora, esaltandosi peraltro parecchio contro le più attrezzate della classe.