Volley B1 femminile, Lasersoft Riccione: Valeria Tallevi confermata

Altra importante conferma in casa Lasersoft Riccione per l'opposto Valeria Tallevi che per la quarta stagione consecutiva continuerà a vestire i colori riccionesi.

Dopo tre anni di grandi soddisfazioni il club è felice di poter proseguire insieme il percorso in Serie B1 anche per la prossima stagione. Valeria continuerà a dare il suo contributo in maglia biancoblu, portando in campo esperienza, grinta e una presenza costante e generosa anche in seconda linea.

Tolte le ginocchiere Tallevi si dedica alla sua passione estiva, ovvero il beach volley, proprio lo scorso fine settimana, in coppia con Isabella Monaco, si è aggiudicata la tappa dell'ICSC Beach Volley Tour Lazio di Montalto di Castro.