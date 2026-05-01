Volley B1 femminile, la Lasersoft riceve Cesena

Sabato alle ore 18 ultima gara interna della stagione: le riccionesi in cerca di punti in chiave salvezza

Ultimo match casalingo della stagione per la Lasersoft Riccione Volley, in campo sabato alle 18.00 (orario di contemporanea di tutti gli incontri) al Fontanelle di Viale Capri per sfidare, nel derby romagnolo, l’Elettromeccanica Angelini Cesena nel penultimo impegno dell’annata in B1 femminile girone B. Le cesenati a quota (33 punti) in classifica e con la matematica salvezza in tasca, arrivano dal ko indolore contro Valdarno.

Riccione a quota (23 punti), in dodicesima posizione, è in cerca di punti in chiave salvezza, la quale dovrà contendersela fino all’ultimo con Reggio Emilia (24 punti), ed è quindi facile intuire come ogni singolo punto giocato possa diventare assolutamente determinante per le sorti di entrambe.

Cesena, dal canto suo, dopo un inizio di stagione complicato si è risollevata, esprimendo tutto il suo valore in un girone di ritorno impeccabile.

Nel derby romagnolo farà tutto il possibile per continuare a dimostrare il suo enorme carattere e per regalarsi l’ennesima soddisfazione in questo finale di campionato.

Sarà indubbiamente un pomeriggio di fondamentale importanza per il destino delle riccionesi in questo campionato, come è normale che sia a due giornate dalla fine e la Lasersoft ci arriva volenterosa di fare l’ennesimo passo verso il proprio obiettivo finale.

Due risultati positivi nelle ultime due gare potrebbero regalare la certezza alle riccionesi di essere ai nastri di partenza della prossima serie B1, per riuscirci le ragazze dovranno ancora faticare racimolando le ultime energie residue e dimostrandosi ancora una volta squadra per centrare l’ennesima impresa…e la seconda storica salvezza consecutiva per il sodalizio riccionese.