Volley B1 femminile, Lasersoft: sabato primo test match

Alle 15.30 le riccionesi scenderanno in campo al Fontanelle di viale Capri per affrontare la formazione abruzzese di B2 del Tortoreto



Dopo le prime settimane di preparazione e amichevoli su campi in trasferta (Cervia, Ravenna e Cesena) arriva il momento del primo test match casalingo per le ragazze della Lasersoft Riccione, protagoniste nel prossimo campionato di Serie B1.



Sabato pomeriggio, con inizio alle 15.30, le riccionesi scenderanno in campo al Fontanelle di Viale Capri, per affrontare la formazione abruzzese del Tortoreto Volley, squadra che milita in Serie B2.



Un appuntamento utile soprattutto per verificare sul campo il lavoro svolto durante la preparazione e per continuare a mettere minuti e ritmo nelle gambe. Di fronte, una formazione che potrà offrire indicazioni importanti allo staff tecnico, in una sfida che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali.



Ingresso libero