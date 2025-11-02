Volley B1 femminile, Lasersoft si arrende al Valdarno 3-1

La squadra toscana è stata capace di essere più incisiva nei momenti decisivi del match e di aggiudicarsi quindi tre punti molto preziosi

Purtroppo non è bastata una buona prestazione della Lasersoft per cercare di conquistare qualche punto in più in classifica nella sida casalinga contro Valdarno.

Le ragazze riccionesi sono infatti state sconfitte per 3-1 dalla Pediatrica-Bindi Valdarno (22-25/22-25/25-21/22-25), seconda della classe, capace di essere più incisiva nei momenti decisivi del match e di aggiudicarsi quindi tre punti molto preziosi. La prestazione della squadra di coach Piraccini è stata comunque positiva e di carattere, ma alla fine alcuni piccoli dettagli hanno premiato (non senza patemi) la formazione toscana.

Dopo aver rincorso (senza esito) le avversarie per i primi due parziali, terminati rispettivamente 25-22, Riccione sembrava sull’orlo del baratro quando si è trovata sotto per 18-12 anche nel terzo set. La Lasersoft ha però saputo trovare le energie necessarie per reagire e per ribaltare una situazione che sembrava davvero irrecuperabile. Punto dopo punto, le romagnole sono invece rientrate nella partita rimettendo quindi tutto in discussione, aggiudicarsi 25-21 un finale di terzo parziale pieno di emozioni che ha visto entrambe le squadre in campo lottare fino allo sfinimento per prevalere su chi stava dall’altra parte della rete. Dimezzato lo svantaggio con una reazione di grande orgoglio, Riccione ha cominciato a credere nell’impresa e ha continuato ad insistere nel suo piano di gioco con l’obiettivo di minare in maniera graduale tutte le certezze delle rivali. Tallevi e socie sono riuscite ad arrivare fino al +5 18-13 prima di cedere e lasciare strada libera a Valdarno per il 3-1.

La Lasersoft Riccione esce dunque sconfitta, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una delle big del campionato: una prestazione che fa ben sperare per le prossime sfide.

Già a partire dalla trasferta toscana del prossimo fine settimana sul parquet del Montespertoli Firenze in programma sabato 8 novembre alle 21.00. Sarà un match equilibrato quello contro le fiorentine, al quale la Lasersoft dovrà arrivare pronta e determinata vista l’importanza dell’appuntamento in calendario.