Volley B1 femminile, Lasersoft: subito il derby di Cesena

Domenica alla ore 17,30 al PalaBCC Romagnolo di Cesena la sfida contro l'Angelini Elttr. Cesena

Sarà il match di domenica 11 gennaio alle 17,30 al PalaBCC Romagnolo di Cesena a tenere a battesimo il 2026 agonistico della Lasersoft Riccione Volley, di scena sul campo dell’Angelini Elttr. Cesena nella dodicesima giornata di B1 femminile, girone B, nonché primo impegno del nuovo anno solare.

Le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni sono reduci dal 3-1 casalingo patito contro Campagnola Emilia prima della sosta e occupano il decimo posto a quota 11 punti, mentre le cesenati inseguono di tre lunghezze (8, al tredicesimo posto). Appuntamento importante, dunque, che mette in palio punti pesanti per la classifica delle due formazioni.

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è allenata da Cristiano Lucchi, nel turno precedente è stata superata (3-1) sul campo di Valdarno.

Il roster attuale bianconero cesenate è formato dalle alzatrici Lupoli, arrivata a preparazione in corso per sostituire Galletti, e Signorini. Il reparto opposti è composto da Benazzi e Pasini, mentre la batteria dei posti 4 formata da Parise, Cangini, Casalini e Menini. I posti tre sono Guardigli, Caniato e Oke mentre la seconda linea è presieduta da Gregori e Ioli.

Per la Lasersoft è senza dubbio un’occasione fondamentale per provare a dare slancio al proprio cammino e per recuperare qualche posizione in classifica, quando siamo entrati al rush finale del giro di boa ed ogni punto può quindi essere considerato determinante per il prosieguo del campionato.

Una prova del nove importante attende Tallevi e compagne, che dovranno affrontare dal primo scambio con la grinta e la concentrazione viste per buona parte di questo campionato.



