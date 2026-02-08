Volley B1 femminile, Lasersoft: successo in rimonta (3-1)

Sotto di un set, la squadra riccionese ha restituito alla talentuosa formazione modenese il risultato dell'andata con egual punteggio

Riparte forte la Lasersoft Riccione nella prima del girone di ritorno e non fallisce l’appuntamento con la vittoria nella delicata sfida contro la Moma Anderlini Modena, vincendo 3-1 al Fontanelle, restituendo così il risultato dell'andata con egual punteggio alla talentuosa formazione modenese.



E pensare che la gara si era messa subito in salita per le ragazze di coach Piraccini. Già, perché, dopo una lunga fase di equilibrio e controllo, a prendersi il primo set erano state le ragazze emiliane (19-25).

Dal secondo set, però, è tutta un’altra storia, perché la Lasersoft entra con un altro piglio, trova continuità in attacco e regge bene in difesa. Ne nascono due set vinti con merito dalle riccionesi. Il quarto è un lungo tira e molla iniziale, con le due squadre che proseguono a braccetto quando la fuga sembra vicina. Lo strappo decisivo è di Riccione, che trova il break decisivo sul finale imponendosi sul (25-18).



È una vittoria “piena” che pesa, perché le riccionesi salgono ora quota 16 in classifica al decimo posto, tre punti fondamentali per allontanarsi ancora un po’ dalle zone basse della classifica…e allo stesso tempo danno fiducia per il prosieguo della stagione.



Nel prossimo turno Tallevi e compagne torneranno a giocare in trasferta per affrontare la Fos Cvr Reggio Emilia, squadra molto ostica che superò la Lasersoft all'andata 1-3. La partita in calendario, valida per la seconda giornata di ritorno, verrà giocata sabato 14 febbraio alle ore 20:00.

IL TABELLINO



Lasersoft Riccione vs Moma Anderlini Modena 3-1



RICCIONE: Spadoni 12, Castellucci 5, Bologna 6, Tallevi 19, Montesi 4, Calvelli 14, Gabellini 11, Calzolari L1, Ricci N.e.: Marchi L2, Muscarà, Mercolini, Merli, Carciani. 1°Al.: Piraccini 2°All.: Piccioni



MODENA: Monari 18, Penati 2, Rinieri 13, Rademacher 14, Guerra 8, Sartori 7, Jakic, Cornelli L1, Mazzeri, Gollini, Cervi. 1°All.: Maioli 2°All.: Fregosi

PARZIALI: 19-25, 25-20, 25-20, 25-18



Durata set: 26’, 30’, 25’, 28'



Battute vincenti: Riccione 9, Modena 9. Battute sbagliate: Riccione 9, Modena 7. Muri: Riccione 10, Modena 12.