Volley B1 femminile, Lasersoft: successo per la salvezza (3-1)

Battuto nel derby il Life365eu Volley Forlì. Secondo successo di fila dopo quello sul Montesport Firenze

Vittoria di capitale importanza per la Lasersoft Riccione Volley, la seconda consecutiva (3-1) dopo quella contro Montesport Firenze. La formazione riccionese, guidata in panchina dalla coppia Piraccini - Piccioni, gioca una partita di grande cuore e volontà e centra con merito il settimo successo della sua stagione, il sesto casalingo, guadagnando così tre punti fondamentali nella corsa verso quell’obiettivo tanto desiderato di nome salvezza.



Tre punti tanto voluti dalle riccionesi, a segno nel derby contro la Life365eu Forlì, superata 3-1 nella sesta giornata di ritorno del girone B di serie B1 femminile. La Lasersoft di coach Piraccini ha ben interpretato il match, volando sul 2-0 nella conta dei set salvo poi resistere al ritorno di fiamma delle mercuriali, a segno nel terzo set (20-25), ma una quarta frazione di personalità ha permesso a Riccione di evitare scenari pericolosi e di incamerare set, incontro e bottino pieno.



La Lasersoft con questa vittoria sorpassa in graduatoria proprio la formazione forlivese, raggiungendo quota 22 punti all'undicesimo posto, in una classifica sempre molto corta e in continuo cambiamento giornata dopo giornata.



Ora le riccionesi cercheranno di proseguire questa scia positiva di risultati anche lontano da casa, attese sabato 21 Marzo alle ore 18.00 al palazzetto dello sport di Scandicci, per sfidare le padroni di casa della Savino del Bene Youth fanalino di coda del girone.



La partita



Parte meglio Forlì che dopo il doppio vantaggio iniziale tocca per due volte il +3 (6-9 e 9-12). Tallevi, Bologna e con Montesi dai nove metri firmano il primo vantaggio assoluto della Lasersoft (16-14): le ospiti chiamano time out. Alla ripresa delle ostilità si scatena Calvelli che firma il massimo vantaggio biancoblu (19-15). Ancora time out ospite ma Riccione non perde lucidità e con capitan Tallevi in grande spolvero mantiene un margine tra i tre e quattro punti di margine. Con Castellucci dai nove metri e l'ennesimo errore avversario, le biancoblu si guadagnano cinque opportunità di portarsi avanti (24-19). Le prime tre vengono annullate, con la Lasersoft che spende il time out sul 24-21. La terza occasione utile è quella buona (attacco in rete ospite): padrone di casa avanti (25-22 il finale).



Pronti via e la Lasersoft parte forte (3-0 prima e 7-3 poi) con Calvelli e Bologna sugli scudi. Forlì costretta al time out: alla ripresa del gioco le mercuriali si portano a -2 (7-5) per poi ripristinare la parità a quota 8. A questo punto la partita diventa emozionante con le due formazioni che si alternano al comando delle operazioni; Forlì va avanti (9-10) risponde la Lasersoft col buon turno in battuta di Spadoni che si porta sul +2 (13-11), quattro punti consecutivi e sorpasso ospite (13-15) ma la Lasersoft non molla e recupera. Le due squadre sono vicinissime: il punto di Montesi consegna l'opportunità di raddoppiare ma Forlì annulla e la contesa si allunga ai vantaggi. L'errore ospite dai nove metri e Tallevi consegnano il 2-0 alle padrone di casa (26-24).



La Lasersoft inaugura al meglio anche il terzo set con la coppia Spadoni-Castellucci grande protagonista (4-0). Ospiti che immediatamente interrompono il gioco. Il + 4 locale dura fino al 9-5 poi la Libertas segna sei punti di fila e sorpassa (9-11). Biancoblu che devono interrompere il gioco. La Lasersoft riesce a ripristinare la parità (13-13) prima del nuovo allungo ospite (13-16) che porta le biancoblu a chiamare il secondo time out. Alla ripresa le forlivesi allungano sul +5. (13-18). Piraccini opta per il cambio: dentro Merli fuori Bologna. La mossa è azzeccata: due punti di fila della neo entrata e l'ace di Montesi valgono il -2 Lasersoft (16-18). L'ulteriore punto di Merli dai nove metri vale il -1 (17-18). Forlì firma sei punti di fila e si procura altrettanti set point (18-24): primi due annullati da Tallevi ma il terzo è quello buono e le ospiti accorciano le distanze imponendosi 20-25.



Quarta frazione che vede l'immediato allungo locale (5-0) con Bologna grande protagonista. Ospiti costrette al time out. Al rientro le ospiti si portano a -2 (5-3). Forlì non molla e si porta avanti (7-8), stavolta il time out è locale. E' la coppia Montesi-Tallevi a regalare il +5 alle compagne (16-11) ma Forlì ritrova la parità a quota sedici. Lasersoft che però non ci sta e col duo Bologna-Merli allunga a +3 (19-16). Sale in cattedra Merli per respingere gli assalti avversari; la Lasersoft si procura quattro palle match: ci penserà Tallevi a chiudere alla seconda occasione utile (25-21).

Tabellino



Lasersoft Riccione - Life365eu Volley Forlì 3-1



RICCIONE: Castellucci 5, Merli 9, Tallevi 19, Calvelli 14, Montesi 3, Spadoni 7, Bologna 9, Calzolari L1, Ricci, Gabellini. N.e.: Marchi L2, Mercolini, Carciani, Muscarà. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni



FORLI': Folli 15, Arcangeli 19, Perletti 14, Picchi 1, Montini 2, Vacci 8, Casotti 13, Calisesi L1. 1°All.: Montevecchi, 2°All.: Focchi.

PARZIALI: 25-22/26-24(20-25/25-21)