Volley B1 femminile, Lasersoft torna con un punto da Ripalta Cremasca

Dopo la rimonta dallo 0-2 sconfitta al tie break (11-15) al termine di due ore e un quarto di partita di altissima intensità

La Lasersoft Riccione non sblocca la casella vittorie ma quella dei punti in graduatoria. Dopo essere andata sotto 2-0 (25-13/26-24) Tallevi e compagne reagiscono e si impongono nei successivi due parziali (23-25/15-25), per poi dar battaglia ad un quotatissimo avversario fino a qui imbattuto, in un tie-break che ha riservato mille emozioni.

Alla fine le biancoblu sono costrette a soccombere (15-11) ma escono a testa altissima da un campo molto complicato. Un punto fondamentale conquistato per iniziare a muovere la classifica delle riccionesi, che devono ora trasformare questo risultato in nuova fiducia, sicurezza e rinnovato entusiasmo.

Per la Lasersoft Riccione, all’orizzonte c’è un nuovo turno casalingo: sabato 1 novembre alle 18 sfida interna contro le ambiziose toscane della Pediatrica - Bindi Valdarno Volley, guidate dall'esperto coach Mauro Chiappafreddo.

La partita

Parte forte Ripalta che si porta subito sul +4 (2-6) e la panchina biancoblu è costretta subito al time out. Riprende il gioco e le locali firmano tre punti consecutivi trovando il +6 (3-9). L'ace di Castellucci regala il -5 (6-11) ma Ripalta spegne ogni tentativo di reazione ospite allungando ancora sul +8 (8-16) costringendo le ospiti ad esaurire i discrezionali. Le locali sono in controllo totale: la sola Tallevi prova a tenere le compagne in linea di galleggiamento. Massimo vantaggio locale che arriva fino al + 13 (11-24): Merli e Spadoni annullano le prime due palle set ma l'errore della stessa numero cinque ospite consegna l'1-0 alle lombarde (13-25 il finale).

Inizio di secondo set che vede l'immediato allungo locale (6-0) ospiti costrette al time out. Lasersoft che prova la reazione d'orgoglio firmando due punti consecutivi col turno al servizio di Camerini ma le avversarie firmano altri quattro punti consecutivi ed allungano sul +8 (2-10). Anche stavolta il ritmo avversario è incontenibile: Merli col suo turno dai nove metri riduce fino al -7 (6-13) ma Ripalta è in controllo. Il turno dai nove metri firmato Montesi frutta cinque punti consecutivi alle biancoblu che si riavvicinano pericolosamente prima a -5 (11-16) poi a -4 (13-17). Stavolta il time out lo chiamano le padrone di casa. Dentro Ricci per Calvelli e Lasersoft sempre più vicina (-2 sul 16-18). Biancoblu che non mollano nonostante il mini allungo locale sul +4 (16-20). Turno in battuta di Castellucci che riporta le compagne sul-3 (19-22). Due punti consecutivi locali valgono cinque occasioni di raddoppio. Annullata la prima con Camerini vengono annullate altre tre occasioni dall'ottima Montesi: Riccione torna a contatto e Ripalta ferma nuovamente tutto. Alla ripresa la contesa si allunga ai vantaggi ma un doppio muro locale vale il raddoppio lombardo (24-26).

Partenza di terza frazione all'insegna dell'equilibrio: l'attacco di Calvelli e Camerini dai nove metri danno il doppio vantaggio alle ospiti (primo del match sul 13-11) ma tre punti consecutivi locali firmano il sorpasso delle locali (13-14) time out Lasersoft. Alla ripresa Spadoni e Merli danno il nuovo vantaggio alle ospiti (15-14) ma le lombarde sorpassano prima ed allungano poi fino al 17-20; ancora time out Lasersoft. Il pallonetto di Calvelli e l'attacco di Merli permettono alla Lasersoft di restare a contatto ed avvicinarsi prima (20-21) poi pareggiare con Tallevi a quota 21. Due punti consecutivi locali e mini allungo locale 21-23. Tallevi firma il nuovo meno uno ospite (22-23) per poi recarsi in battuta: a quel punto è Merli a scatenarsi tre mani fuori e set point ospite chiuso alla prima occasione utile (25-23 il finale).

Quarta frazione che vede subito le ospiti riccionesi portarsi sul 5-1 con Calvelli dai nove metri: Ripalta costretta al time out. Alla ripresa è 6-1 Lasersoft. Spadoni consegna il 7-2 alle compagne prima del nuovo +6 ospite (9-3) timido riavvicinamento locale (9-5) ma Spadoni non ci sta ed è nuovamente più cinque Lasersoft. Vantaggio che oscilla tra 4 e 5 punti.

Le avversarie si riavvicinano a -3 (12-9) ma a quel punto si scatenano le centrali biancoblu e la forbice si allarga fino al +8 (16-8) che fa esaurire i discrezionali alle locali. Camerini dai nove metri ed è nuovo + 8 Lasersoft sul 18-10. Vantaggio ospite che raggiunge addirittura la doppia cifra sul 20-10 prima e 21-11 poi con pallonetto di Spadoni. Lasersoft sempre più vicina al suo primo punto stagionale. Ripalta non vuole mollare e prova a riavvicinarsi a -8 (23-15) ma Tallevi prima e Spadoni dai nove metri regalano il primo punto in classifica alle biancoblu (25-15) il finale).

Il tie-break si apre col punto di Tallevi. La Lasersoft allunga sul 3-1 con Calvelli ma Ripalta prima pareggia poi sorpassa. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, è Spadoni a firmare il sorpasso ospite a cui Ripalta risponde prontamente e con tre punti consecutivi, arriva al cambio campo sul 6-8. Alla ripresa ci pensano Merli col mani fuori e Spadoni in fast a pareggiare i conti (9-9). Il match si scalda nessuno vuole mollare. Sono le lombarde a provare l'allungo sul +3 (9-12) ospiti costrette al time out.

Alla ripresa delle ostilità un lungo scambio che si conclude con il muro su Tallevi a regalare il +4 (9-13) alle locali che hanno quattro opportunità di chiudere la contesa. Prima annullata da Merli ma alla seconda occasione utile Ripalta chiude un intensissimo tie break (11-15) al termine di due ore e un quarto di partita di altissima intensità.

IL TABELLINO

Transport Ripalta Cremasca - Lasersoft Riccione 3-2

Ripalta: Galbero 19, Gabrieli 4, Martinelli 22, Ottino 14, Feroldi 14, Valentini 2, Labadini (L), Bassi 1, Boffi 5, Giordano, Rossetti (L), Russo 1; NE: Boffelli. All. V. Verderio - G. Vergine.

Riccione: Montesi 2, Bologna 1, Calvelli 10, Tallevi 23, Castellucci 4, Spadoni 16, Marchi (L), Merli 19, Camerini 5, Ricci; NE: Carciani, Mercolini, Muscarà (L). All. M. Piraccini - C. Piccioni.

Statistiche - Attacco punti (%): Ripalta 63 (39%) - Riccione 67 (44%). Ricezione positiva (perfetta): Ripalta 51% (15%) - Riccione 40% (14%). Battuta errori (punti): Ripalta 4 (7) - Riccione 13 (5). Muri punto: Ripalta 12 - Riccione 8.

PARZIALI: 25-13, 26-24, 23-25, 15-25, 15-11