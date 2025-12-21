Volley B1 femminile, Lasersoft trafitta dall'Osgb Campagnola (1-3)

Il ko dopo che le riccionesi si sono viste annullare dalle avversarie due set-point che le avrebbero portate avanti 2-1

Ci è andata davvero vicino la Lasersoft Riccione che, nel campionato di B1 femminile girone B, è stata sconfitta per 3-1 dall'esperta formazione dell'Osgb Campagnola Emilia dopo essersi vista annullare dalle avversarie due set-point che avrebbero portato avanti 2-1 le riccionesi nella conta dei set.



Prova di grande carattere da parte di Tallevi e compagne, capaci di giocare (quasi) sempre alla pari con una delle favorite del girone. Le riccionesi sono sempre rimaste dentro alla partita combattendo su ogni pallone e spesso si sono anche trovate a gestire situazioni di vantaggio, ma le avversarie, efficaci in attacco ed attente in difesa, hanno sempre trovato le soluzioni migliori per piazzare il break decisivo proprio quando serviva.



Rimane il rammarico soprattutto per il terzo set, sfumato ai vantaggi soltanto per questione di dettagli, e per non aver saputo concretizzare negli attimi decisivi le diverse occasioni per rimettere in discussione l'esito finale della sfida odierna.

Onore e merito alla Osgb, formazione compatta e molto organizzata, che con questi tre punti pesanti rimane nelle zone altissime della classifica confermando in pieno le proprie ambizioni di promozione in A3.



In classifica, la Lasersoft Riccione rimane a quota 11 punti, occupando il decimo posto. Primo impegno targato 2026, la trasferta di domenica 11 gennaio ore 17.30 nello scontro diretto con l'Angelini Elettromeccanica Cesena.

A tifosi, sponsor ed appassionati, atleti e staff tecnici auguriamo un felice Natale e sereno 2026 da parte di tutta l'Asd Riccione Volley.



La partita Nel parziale d'apertura le ospiti scappano via subito non permettendo mai una reazione alle biancoblu locali. Campagnola trova il vantaggio imponendosi facilmente (16-25).



Dal secondo parziale in poi la musica cambia: salgono in cattedra Calvelli e Castellucci e la Lasersoft piano piano rimonta. Si esalta capitan Tallevi che con colpi molto efficaci respinge ogni tentativo di rientro avversario. Biancoblu che pareggiano i conti imponendosi per 25-22.



Terza frazione dove è la Lasersoft sulle ali dell'entusiasmo a partire forte: Castellucci, Spadoni e Tallevi suonano la carica ottimamente coadiuvate da Montesi e Calvelli, Lasersoft sul +4 (20-16). Ma da lì in poi l'attenzione locale cala e le ospiti ne approfittano per pareggiare prima (20-20) e sorpassare poi (21-23). Le biancoblu non mollano e sorpassano nuovamente avendo due occasioni per portarsi avanti (24-23, 25-24) nessuna delle quali verrà però sfruttata ed allora la chiudono le ospiti alla prima opportunità che hanno e si impongono ai vantaggi per 26-28.



La beffa sul filo di lana si farà sentire a lungo andare: dopo essere stata avanti nelle fasi iniziali la Lasersoft comincia ad avvertire la stanchezza ed allora le esperte ospiti ne approfittano per portarsi sul +4 (15-19). Dopo aver dimezzato un paio di volte lo svantaggio (17-19 e 20-22) le biancoblu alzano definitivamente bandiera bianca, Campagnola si prende l'intera posta in palio vincendo per 22-25. La Lasersoft chiude l'anno con un ko ma da questa partita c'è anche molto di positivo che bisognerà portarsi dietro in vista degli impegni futuri.

IL TABELLINO



Lasersoft Riccione vs Osgb Campagnola Emilia 1-3



Riccione: Calvelli 7, Bologna 4, Tallevi 20, Gabellini 3, Castellucci 18, Spadoni 6, Montesi 3, Marchi L1. n.e.: Merli, Mercolini, Carcini, Ricci, Camerini , Muscarà (L2). 1°All.: Piraccini 2°All.: Piccioni



Campagnola Emilia: Muzi 17, Frangipane 16, Secciani 3, Migliorini 11, Aluigi 8, Mescoli 21, Reverberi 6, Bici L2. 1°All.: Baraldi

PARZIALI: 16-25/25-22/26-28/22-25