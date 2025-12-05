Volley B1 femminile, Lasersoft: una big sul suo cammino

Sabato in casa affronta la Vtb Dm Sistemi Group Bologna, quarta in classifica

Continua il “tour de force” contro le grandi del girone B di B1 femminile per la Lasersoft Riccione Volley, impegnata sabato alle 18,00 al Fontanelle di Viale Capri contro la Vtb Dm Sistemi Group Bologna valida come nona giornata d’andata.

Dopo aver perso 3-1 a Ravenna, contro la capolista, le riccionesi allenate da Michele Piraccini e Catia Piccioni cercano il riscatto e punti, ma dovranno fare i conti con un avversario tutt’altro che morbido, quarto in classifica, anch’esso reduce da un ko e desideroso ora di ricucire il gap con i primi posti.



Il team rossoblù, allenato da Fabio Ghiselli, che nella passata stagione chiuse la regular season al primo posto proprio davanti alla Lasersoft, è rimasto parzialmente invariato con le colonne portanti del gruppo l’alzatrice Saccani, le schiacciatrici Taiani e Bongiovanni e le centrali Neriotti e Fucka. Un ottimo avvio di stagione per il team felsineo (sei successi su otto gare disputate) confermano così in pieno le velleità di voler essere anche in questa stagione una delle assolute protagoniste nella lotta per il salto di categoria.



Le riccionesi dovranno essere brave ad approcciare subito con decisione la gara, Bolgona è indubbiamente squadra temibile e ben organizzata, ma la Lasersoft possiede tutte le qualità per cercare di tornare al successo e per continuare a lottare per aggiungere punti preziosi alla propria classifica