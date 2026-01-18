Volley B1 femminile, Lasersoft vincente al tie break (3-2)

Successo sula Pallavolo San Giorgio Piacentino in un appassionante match valido per la tredicesima di andata

Si chiude con una “maratona” vincente il girone d’andata della Lasersoft Riccione Volley, che piega 3-2 la Pallavolo San Giorgio Piacentino in un appassionante match valido per la tredicesima di andata del girone B di serie B1 femminile.



La squadra allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni ha festeggiato al meglio la prima partita casalinga del 2026. Una prova corale ha premiato le biancoblu riccionesi, capaci di rimontare e resistere al ritorno di fiamma delle piacentine. Una volta trascinata al tie break, Riccione ha avuto il sangue freddo di ripartire bene (6-3 e 10-6) e poi chiudere, ritrovando il successo e punti fondamentali per la classifica.



La Lasersoft Riccione Volley consolida l'undicesima posizione, salendo a quota 13 punti e allungando sulle più immediate inseguitrici.

Dopo le due settimane di sosta previste dal campionato, Tallevi e compagne riprenderanno il loro cammino sabato 7 febbraio alle 18 al Fontanelle di viale Capri contro la Moma Anderlini Modena, nella prima giornata del decisivo girone di ritorno.



La partita San Giorgio è una squadra organizzata, molto determinata e fin dai primi scambi del match prende il comando delle operazioni toccando il massimo vantaggio sul +11 (9-20) esprimendo una gran bella pallavolo difficile da contrastare per le biancoblu. Vantaggio ospite che arriva inevitabile nonostante un incoraggiante finale da parte delle padrone di casa (18-25).



Nel secondo parziale coach Piraccini prova a mischiare le carte trovando nuove soluzioni ma San Giorgio sulle ali dell'entusiasmo è sempre lì deciso a non mollare. Il finale è un susseguirsi di emozioni: doppia opportunità per raddoppiare ad appannaggio delle ospiti (22-24) e doppia occasione locale. Alla fine ad imporsi sono le ragazze di coach Piraccini che pareggiano i conti (27-25).



Terzo parziale dove le due squadre sono incollate fino all'ennesimo finale spettacolare; a sorpassare per prime sono le ospiti (22-23) ma tre punti consecutivi regalano il sorpasso a Tallevi e compagne che si impongono 25-23.



Le ospiti dominano la frazione successiva (14-25) ed allungano la contesa al tie-break.



Qui è la Lasersoft a partire meglio e guidata da capitan Tallevi guadagna quattro punti di vantaggio (10-6) ma le avversarie tornano sotto avvicinandosi pericolosamente a -1 (12-11). Spadoni prima e Tallevi poi scacciano ogni paura e regalano alla Lasersoft due punti di vitale importanza nella lotta salvezza (15-12).

IL TABELLINO



Lasersoft Riccione - Pallavolo San Giorgio 3-2



Lasersoft Riccione: Montesi 3, Castellucci 15, Calvelli 14, Tallevi 13, Gabellini 1, Merli 7, Spadoni 11, Marchi (L1), Mercolini, Bologna 8, Ricci, Carciani, Muscarà (L2). 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni



Pallavolo San Giorgio: Sesenna 9, They 25, Cornelli, Caviati, Bassi 15, Gilioli 8, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, 8 Cossali 8, Bresciani 4, Martinelli 11, L. Galelli (L). All. Capra.

PARZIALI: 18-25 27-25 25-23 14-25 15-12



