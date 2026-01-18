Altarimini

Volley B1 femminile, Lasersoft vincente al tie break (3-2)

Successo sula Pallavolo San Giorgio Piacentino in un appassionante match valido per la tredicesima di andata

A cura di Stefano Ferri Redazione
18 gennaio 2026 14:30
Riccione
Sport
Si chiude con una “maratona” vincente il girone d’andata della Lasersoft Riccione Volley, che piega 3-2 la Pallavolo San Giorgio Piacentino in un appassionante match valido per la tredicesima di andata del girone B di serie B1 femminile.


La squadra allenata da Michele Piraccini e Catia Piccioni ha festeggiato al meglio la prima partita casalinga del 2026. Una prova corale ha premiato le biancoblu riccionesi, capaci di rimontare e resistere al ritorno di fiamma delle piacentine. Una volta trascinata al tie break, Riccione ha avuto il sangue freddo di ripartire bene (6-3 e 10-6) e poi chiudere, ritrovando il successo e punti fondamentali per la classifica.

La Lasersoft Riccione Volley consolida l'undicesima posizione, salendo a quota 13 punti e allungando sulle più immediate inseguitrici.
Dopo le due settimane di sosta previste dal campionato, Tallevi e compagne riprenderanno il loro cammino sabato 7 febbraio alle 18 al Fontanelle di viale Capri contro la Moma Anderlini Modena, nella prima giornata del decisivo girone di ritorno.

La partita San Giorgio è una squadra organizzata, molto determinata e fin dai primi scambi del match prende il comando delle operazioni toccando il massimo vantaggio sul +11 (9-20) esprimendo una gran bella pallavolo difficile da contrastare per le biancoblu. Vantaggio ospite che arriva inevitabile nonostante un incoraggiante finale da parte delle padrone di casa (18-25).

Nel secondo parziale coach Piraccini prova a mischiare le carte trovando nuove soluzioni ma San Giorgio sulle ali dell'entusiasmo è sempre lì deciso a non mollare. Il finale è un susseguirsi di emozioni: doppia opportunità per raddoppiare ad appannaggio delle ospiti (22-24) e doppia occasione locale. Alla fine ad imporsi sono le ragazze di coach Piraccini che pareggiano i conti (27-25).

Terzo parziale dove le due squadre sono incollate fino all'ennesimo finale spettacolare; a sorpassare per prime sono le ospiti (22-23) ma tre punti consecutivi regalano il sorpasso a Tallevi e compagne che si impongono 25-23.

Le ospiti dominano la frazione successiva (14-25) ed allungano la contesa al tie-break.

Qui è la Lasersoft a partire meglio e guidata da capitan Tallevi guadagna quattro punti di vantaggio (10-6) ma le avversarie tornano sotto avvicinandosi pericolosamente a -1 (12-11). Spadoni prima e Tallevi poi scacciano ogni paura e regalano alla Lasersoft due punti di vitale importanza nella lotta salvezza (15-12).

IL TABELLINO

Lasersoft Riccione - Pallavolo San Giorgio 3-2

Lasersoft Riccione: Montesi 3, Castellucci 15, Calvelli 14, Tallevi 13, Gabellini 1, Merli 7, Spadoni 11, Marchi (L1), Mercolini, Bologna 8, Ricci, Carciani, Muscarà (L2). 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 9, They 25, Cornelli, Caviati, Bassi 15, Gilioli 8, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, 8 Cossali 8, Bresciani 4, Martinelli 11, L. Galelli (L). All. Capra.

PARZIALI: 18-25 27-25 25-23 14-25 15-12


