Volley B1 femminile, Tallevi: 'Lasersoft punta sul girone di ritorno'

Sabato 7 febbraio alle 18 le riccionesi ospiteranno le dirette concorrenti della Moma Anderlini Modena

Ripartirà dal Fontanelle di viale Capri il cammino della Lasersoft Riccione nel campionato di B1 femminile. Sabato prossimo, 7 febbraio alle 18, le riccionesi ospiteranno le dirette concorrenti della Moma Anderlini Modena, nella prima giornata di ritorno del girone B.

A fare il punto della situazione in vista della seconda parte del campionato è l’opposta Valeria Tallevi, al quarto anno in maglia biancoblu e prima stagione da capitano.

“Non è stato affatto un inizio facile, abbiamo avuto diverse difficoltà durante il girone di andata. Ci sono sicuramente formazioni di grande valore in questo girone, ma penso che la classifica ad oggi non rappresenta in pieno il vero valore di questa squadra.

Abbiamo giocato tante partite alla pari anche con le prime della classe e tante altre occasioni non sfruttate, che non hanno portato punti, per cui diciamo che abbiamo tanti sassolini accumulati nella scarpa da toglierci in questo girone di ritorno, uno alla volta ricominciando a lavorare punto dopo punto.”

“La squadra c’è - afferma ancora Tallevi - siamo pronte a lottare per mantenere il nostro posto in questo campionato perché penso sia quello che squadra e società si meritano.”