Volley B1 femminile, Lasersoft: tre punti nel derby con cesena (3-1)

Diventa quindi decisiva l'ultima giornata quando Tallevi e compagne saranno impegnate sabato 9 maggio alle 20.30 sul campo di San Giorgio Piacentino

Meraviglioso successo per la Lasersoft Riccione Volley che in B1 Femminile ha tremato, ha sofferto e infine ha esploso la sua gioia. Nella penultima di campionato le riccionesi piegano (3-1) nel derby romagnolo una mai doma Elettromeccanica Angelini Cesena e possono così festeggiare la conquista di tre punti che valgono davvero tanto in ottica futura.



Bella ed appassionante la partita di ieri pomeriggio, con entrambe le formazioni capaci di rincorrersi, superarsi e di darsi battaglia su ogni singolo pallone generando tantissimo spettacolo. Encomiabile il carattere delle biancoblu, apparse determinate e volenterose di lottare nell’affrontare una partita molto complicata che le vedeva opposte ad un avversario di valore. La Lasersoft ci ha sempre creduto e alla fine ha raccolto con pieno merito tutti i frutti di questo atteggiamento positivo, dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto tenga a rimanere in questa categoria.



Tre punti di capitale importanza per Riccione, che torna finalmente a respirare e dopo un periodo piuttosto complicato e incamera a pieni polmoni quella fiducia che potrebbe diventare un fattore fondamentale nell'ultima gara stagionale in trasferta.

Per quanto riguarda la classifica la Lasersoft trova il sorpasso a quota (26 punti), in undicesima posizione, su Reggio Emilia (25 punti), ad oggi entrambe si rincontrerebbero per lo spareggio post-season. Ricordiamo che tra la undicesima e dodicesima classificata devono intercorrere più di due punti per la matematica salvezza.



Diventa quindi decisiva l'ultima giornata di questa incredibile e coinvolgente regular season, quando Tallevi e compagne saranno impegnate sabato 9 maggio alle 20.30 (fischio di inizio di tutti gli incontri) sul campo di San Giorgio Piacentino.

IL TABELLINO



Lasersoft Riccione - Elettromeccanica Angelini Cesena 3-1



LASERSOFT RICCIONE: Calzolari (L1), Marchi, Bologna 9, Spadoni 9, Tallevi 28, Montesi 4, Castellucci 7, Calvelli 12, Gabellini 6; ne: Mercolini, Merli, Carciani, Ricci. All. Zanchi.



ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Parise 14, Ioli (L1), Cangini 1, Oke 18, Signorini, Lupoli 6, Pasini 22, Guardigli 10, Benazzi, Pirro 10; ne: Gregori (L2), Casalini, Caniato. All. Lucchi.

PARZIALI: 29-27, 23-25, 30-28, 25-17)



Note Durata set: 32’, 27’, 35’, 28’

Battute vincenti: Cesena 8, Riccione 5. Battute sbagliate: Cesena 16, Riccione 8.. Muri: Cesena 18, Riccione 9. Errori: Cesena 32, Riccione 16.

