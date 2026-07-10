Volley B2 femminile, Lasersoft: Davide Mussoni è il nuovo vice allenatore

L’arrivo di Mussoni, classe 1991 allenatore di terzo grado, rinforza dunque lo staff guidato dal nuovo coach Giuliano Marasca



Nuovo ingresso nello staff tecnico della Lasersoft Riccione Volley per la prossima stagione in Serie B2 femminile: la società comunica di aver raggiunto un accordo per il 2026/27 con il tecnico Davide Mussoni, che entrerà a far parte del team nel ruolo di vice allenatore.



L’arrivo di Mussoni, classe 1991 allenatore di terzo grado, rinforza dunque lo staff guidato dal nuovo coach Giuliano Marasca, con il quale ha già avuto modo di lavorare insieme nella passata stagione, rappresentando una figura preziosa e multidisciplinare all’interno dello staff biancoblu, grazie alle sue competenze tecnologiche, da match analyst e, perchè no, da sparring.



“Ho scelto di accettare la proposta di Riccione - le parole di Mussoni - innanzitutto perché avendo lavorato la stagione scorsa con coach Marasca, avevo piacere di fare un’altra esperienza con lui, ritengo sia uno dei migliori allenatori della zona e dal quale posso imparare ancora tanto.

Il mio ruolo sarà in primis quello di assistente allenatore, mi occuperò anche della parte di match analisys sia live durante le partite che nella preparazione del match successivo.

Sono contento per la fiducia che la società mi ha dato, c’è voglia di ripartire e anche tanta curiosità di capire come sarà questo nuovo gruppo in costruzione. Poter contribuire alla crescita delle atlete in un ambiente sano e di alto livello è una cosa che mi stimola sia sotto l’aspetto sportivo che umano".







