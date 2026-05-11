Volley, Beach & Park: Stefano Sarti sarà il ds del settore femminile

Il tecnico della società dal 2018 ha guidato la serie D femminile nelle ultime tre stagioni classificandosi al sesto posto finale nell’ultimo campionato

La dirigenza della Beach & Park Volley San Marino ha nominato Stefano Sarti direttore sportivo del settore femminile. Sarti, tecnico della società dal 2018, ha guidato la serie D femminile nelle ultime tre stagioni classificandosi al sesto posto finale nell’ultimo campionato, dopo essere stato anche in zona play-off. In questi anni ha contribuito alla crescita di molte giovani per il club e per la nazionale.

“Dovrò affrontare un ruolo diverso da quello di semplice allenatore e per me rappresenta una novità. Sono lusingato che la società me lo abbia chiesto. – ha affermato Sarti. – Immagino ci sia tanto da fare perché durante tutti questi anni di lavoro in palestra mi sono reso conto di quanto sia importante una figura che coordini e programmi come quella del DS. Ora potrò farlo io per altri. Sul cosa fare lo decideremo assieme alla società: formazione della prima squadra, aspetti organizzativi, logistica, gruppi, allenatori… sono tantissimi gli aspetti dei quali tenere conto. Però non rinuncio completamente al lavoro sul campo: entrerò sicuramente in palestra e ripartirò con un gruppo giovanile, probabilmente una under 14, sulla quale lavorare per la crescita tecnica delle giovani leve”.