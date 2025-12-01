Volley C femminile, altra sconfitta per la Projet

La formazione riminese cade 3-0 sul campo della Samma Volley

Una Projet System che sembra non trovare uscita dal tunnel, p La squadra è in un momento di sfiducia, mentre sul piano tecnico manca la concretezza nel concludere le azioni e la poca determinazione. La Samma Volley non delude di fronte al suo pubblico, imponendo un netto dominio sulla Projet System. Lazzarini non riesca a far girare la squadra come vuole e non arrivano punti nemmeno dalla trasferta di San Martino in Strada, sintomo di una luce che sembra non accendersi in un periodo difficile in casa Athena. Poca lucidità, leggerezza e approccio sbagliato sono i tre fattori che incidono maggiormente su questa sconfitta.

"Una serata da archiviare in fretta. La squadra ha mostrato impegno - secondo la dirigenza dell'Athena - ma è stata troppo fallosa e poco concreta nei fondamentali. Servirà ritrovare ordine, precisione e maggiore determinazione per affrontare al meglio i prossimi impegni".

Per cercare di uscire da questo empasse e dare un senso positivo a questa stagione, non bisognerà fallire il prossimo appuntamento della Projet che torna in casa sabato prossimo contro il Paolo Poggi San Lazzaro. Sarà una sfida che dovrà dare risposte importanti sul presente e sul futuro della Projet System.