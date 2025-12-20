Volley C femminile, hurrà Projet nel derby con la Teodora (3-1)

E' arrivata una vittoria in rimonta di immensa rilevanza, anche per il fatto che era uno scontro diretto

Per concludere il 2025 nel migliore dei modi e per regalarsi un Natale di enorme allegria, il pacchetto vittoria 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-18 i parziali) contro la Teodora di Ravenna, è il miglior regalo che la Projet potesse farsi. I coach Lazzarini e Dellavittoria dovevano fare i conti con un periodo tutt'altro che roseo, in cui le giovani ragazze riminesi non riuscivano a trovare la scintilla giusta da trasmettere sul campo, senza mai dimenticare la poca esperienza nel campionato di serie C).

Proprio nel momento più atteso, in tempo per gli auguri di Natale, si sono accese le luci in casa Projet System: è così arrivata una vittoria in rimonta di immensa rilevanza, anche per il fatto che era uno scontro diretto. La squadra di Lazzarini e Dellavittoria può così ritrovare morale e determinazione dopo questo prezioso 3-1 che fa respirare la Projet dalla pressione della bassa classifica, festeggiando con il sorriso la fine del 2025 e proponendosi con fiducia per il 2026.