Volley C femminile, la Projet perde la prima al tie-break

Prossimo appuntamento sabato a San Marino nella trasferta in casa della Beach&Park: è già partita l'operazione riscatto

E' ripartita la stagione della Projet System in Serie C femminile e alla Casa del Volley c'era grande attesa per la prima di campionato contro Budrio. Gara agguerrita, difficile ma che ha subito mostrato la compattezza della squadra di Dellavittoria, seppur sconfitta 2-3 (25-23; 21-25; 25-17; 22-25; 19-21).

Partenza infuocata delle padrone di casa che si aggiudicano il primo set, mettendo una forte impronta sul match. Da qui comincia un botta e risposta che rimane costante per tutta la gara e si arriva poi all'ultimo parziale in una situazione di equilibrio su tutti i fronti. Il set decisivo se l'aggiudica Budrio che sbanca la Casa del Volley contro una Projet che però non ha mai dato segni di resa, anzi, è rimasta in partita anche nelle situazioni più complicate. Dellavittoria può dunque pensare positivo per la prestazione offerta dalle sue ragazze, in una sfida non semplice e contro un avversario costruito per stare stabilmente nei quartieri alti della classifica.

Tante le cose da migliorare, certo, ma c'è tempo per una Projet che si sta assestando in questa primissima fase. Prossimo appuntamento sabato a San Marino nella trasferta in casa della Beach&Park: è già partita l'operazione riscatto.