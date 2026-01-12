Volley C femminile, la Projet System perde il derby di Bellaria (3-0)

Le padrone di casa confermano il primato in classifica riscattando la sconfitta arrivata nell'ultima gara del 2025

Gli auguri di inizio anno non sono stati piacevoli per la Projet System che cade 3-0 (25-15; 25-18; 25-15) sul campo della Gut Chemical Bellaria.

Le padrone di casa confermano il primato in classifica riscattando la sconfitta arrivata nell'ultima gara del 2025 e non deludendo le aspettative; la Projet System, invece, è apparsa rinunciataria. si è arresa di fronte ai colpi della capolista. Gara che ha dato conferme sulla forza dell'avversario e sulla difficoltà della trasferta.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita proibitiva - evidenzia la dirigenza dell'Athena - e abbiamo provato ad arginare gli attacchi di Bellaria, ma loro sono solide anche in difesa. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ora si torna in palestra a lavorare e preparare il prossimo match".

Lazzarini e Dellavittoria chiamano al riscatto le loro ragazze e per concludere il girone d'andata nel miglior modo possibile, sabato prossimo alle 18, ci sarà una ghiotta opportunità nel match casalingo contro Massavolley. La Projet Systm vorrà mostrare le proprie qualità al proprio pubblico, archiviando la sconfitta di Bellaria e tornare alla ribalta in chiave salvezza.