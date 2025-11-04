Volley C femminile, primo hurrà in trasferta per la Projet

Successo per 3-0 sul parquet della Clai Imola. Le riminesi sabato 8 novembre alle 18 ospiteranno il Russi alla Casa del Volley

Altro step, altro impegno, altra vittoria per l'Athena di Lazzarini e Dellavittoria. Il primo successo in trasferta in questa stagione arriva in casa della Clai Imola Volley. Reduce dal successo interno contro la Rainbow FSE Progetti, la Projet System porta a casa un altro fondamentale 3-0 (25-20; 26-24; 25-23), che alimenta fiducia e determinazione nei propri mezzi.

Bell'approccio alla gara, seguito da giocate vincenti e giocate ciniche e Lazzarini sembra aver trovato la quadra giusta.

"Partita strana quella giocata dalle nostre ragazze. Nonostante una performance non delle migliori – sottolinea la dirigenza dell'Athena – hanno avuto il merito di non mollare mai e di vincere una partita complicata. Tre punti importantissimi in ottica salvezza. Brave tutte".

Una vittoria che lancia un forte segnale alla classifica e alla stagione della Projet che ora ha tutt'altro sapore, con queste due vittorie che alzano il morale e caricano in vista dei prossimi impegni. Le riminesi sabato 8 novembre alle 18 ospiteranno il Russi, in un ritorno alla Casa del Volley con la voglia e la grinta di andarsi a prendere il terzo successo consecutivo.