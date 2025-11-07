Volley C femminile, Project cerca la terza vittoria di fila
La squadra di Lazzarini ospita sabato il Russi in un incontro che promette di regalare tantissime emozioni
Nuovo ostacolo la Projet che, reduce da due vittorie conseutive (entrambe per 3-0 contro Fse Progetti e Clai Imola), vola sulle ali dell'entusiasmo, cercando di sfruttare il momento di grande intensità positiva. Sabato alle ore 18, la squadra di Lazzarini e Dellavittoria ospiterà il Russi Volley per un incontro che promette di regalare tantissime emozioni.
Sarà importante per la Projet continuare a giocare con la giusta intensità mostrata nelle ultime due uscite, sotto il piano tecnico ma anche mentale. Lazzarini va in cerca del terzo successo consecutivo, pur consapevole che sarà un match ostico, ma di vitale importanza per non perdere di vista il focus chiamato salvezza.