Volley C femminile, Projet sconfitta da Forlì (1-3)

Debutto senza punti per il nuovo coach Dellavittoria, che è affiancato da Mancini. Sabato scontro diretto in casa della Rainbow Fse Progetti

Un debutto senza punti quello del nuovo tecnico Dellavittoria, in coppia con Mancini, sulla panchina dell'Athena, sconfitta in casa 3-1 (25-17; 26-28; 22-25; 16-25) dal Volley Forlì. Illusione dopo il primo set portato a casa, poi secondo parziale perso in volata e successivo black-out della Projet che ha ridato fiducia alle avversarie, mancando di lucidità e cinismo nei momenti decisivi. Una Projet System che fatica a trovare i meccanismi giusti e a raggiungere il risultato sperato.

Affrontando una squadra ostica come Volley Forlì, forse sarebbe servita più precisione da parte delle riminesi, che non sono riuscite a imporre il fattore campo alla Casa del Volley. Una sconfitta che pesa, anche riguardo alla classifica, ma l'obiettivo salvezza è sempre raggiungibile: per questo però servirà maggior concentrazione e approccio differente nei prossimi impegni, a cominciare da quello di sabato 21 alle 18, quando la Projet sarà ospite della Rainbow Fse Progetti, attualmente a quota 11 in classifica, proprio come la squadra di Dellavittoria e Mancini. Uno scontro diretto che si potrà rivelare determinante ai fini dell'obiettivo salvezza, per cui la Projet dovrà cercare di limare quelle lacune decisive di cui spesso è vittima.