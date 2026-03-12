Volley C femminile, Projet System-Cattolica è derby salvezza

Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica (15) e sabato (ore 18) avranno l'opportunità per superare la diretta concorrente.

Si apre il sipario per far spazio al derby tra Projet System e Cattolica Volley, nello scontro diretto che può valere tantissimo in chiave salvezza. Due squadre che hanno gli stessi punti in classifica (15) e che sabato pomeriggio (ore 18) avranno l'opportunità per superare la diretta concorrente. Non si parla solo di classifica in casa Projet, ma anche di mostrare un'attitudine propositiva di fronte al proprio pubblico della Casa del Volley e mettere un mattoncino tutt'altro che banale per la corsa alla salvezza.

Una stagione che ha descritto scene vittoriose, momenti di gioia ma anche difficoltosi (come i risultati negativi ottenuti precendeti al cambiuo di guida tecnica) e ora con una vittoria la Projet potrebbe lanciare un forte segnale alle concorrenti. Forti e determinate le ragazze di Dellavittoria e Mancini, unite verso il raggiungimento dll'obiettivo stagionale.