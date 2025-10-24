Volley C femminile, Projet System in cerca di riscatto

Cercasi primo hurrà stagionale sabato alle 18 alla Casa del Volley contro la Rainbow FSE Progetti Forlimpopoli

opo due giornate ancora a secco di vittorie, la Projet System e il suo tecnico Lazzarini cercano la prima gioia stagionale per riscattare le due sconfitte contro Volley Castello e Libertas Forlì. Altro giro, altra corsa, altro step, il terzo stagionale, che vedrà le riminesi ospitare domani alle ore 18 la Rainbow FSE Progetti Forlimpopoli, in una gara che preannuncia infuocata alla Casa del Volley.

Match ostico, da non sottovalutare, contro una squadra equilibrata e dal buon potenziale come dimostrato nelle prime due giornate. Sarà importante per la Projet partire con il giusto approccio, concedendo poco alle avversarie, per poi affondare i colpi nei momenti cruciali della gara. La Projet System ha bisogno di una vittoria per dare un chiaro segnale alla classifica e per alimentare fiducia e convinzione nei propri mezzi.