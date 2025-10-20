Volley C femminile, Projet System ko nel derby di Forlì al tie break

In casa Athena si sono intravisti margini di miglioramento, ma anche alcune lacune sulle quali coach Lazzarini avrà il compito di lavorare

Venerdì 17 (non ha portato fortuna), seconda giornata di campionato, prima trasferta per la Projet System, e altra battaglia, questa volta sul campo della Libertas Forlì, che si impone 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 19-25, 15-12). Una partita combattuta e in casa Athena si sono intravisti margini di miglioramento, ma anche alcune lacune sulle quali coach Lazzarini avrà il compito di lavorare.

Buon approccio alla gara, le riminesi hanno mostrato determinazione nel chiudere le ultime giocate, ma con qualche imprecisione di troppo, fattore che si è rivelato decisivo ai fini del risultato.

"E' un punto guadagnato per come si era messa la partitta nel primo set. Le ragazze stanno lavorando sodo - sottolinea la dirigenza dell'Athena - e l'appuntamento con i tre punti è solo rimandato. Come sempre archiviamo questa prestazione e si inizia subito a preparare la prossima partita".

L'Athena è alla seconda sconfitta consecutiva e vorrà rimettersi subito in carreggiata, a partire dalla gara di sabato prossimo alle 18, quando la Projet System ospiterà la Rainbow Fse Progetti Forlimpopoli. Gara ostica dove servirà maggior cinismo e precisione, se si vorrà arrivare puntuali al tanto atteso appuntamento con i tre punti.