Volley C femminile, Russi supera la Projet (3-1)

Una sconfitta che però non cambia gli equilibri in classifica, con la Projet che rimane a +1 sulla Rainbow Fse Progetti

Già dalla vigilia si pensava a una trasferta ardua per l'Athena, in casa della terza forza del campionato e così è stato. Dopo un inizio gara abbastanza equilibrato, Russi ha preso coraggio e forza, imponendosi 3-1 (16-25; 25-21; 25-13; 25-20). Una sconfitta che però non cambia gli equilibri in classifica, con la Projet che rimane a +1 sulla Rainbow Fse Progetti, inciampata nella sconfitta contro Volley Castello.

Solo una timida illusione nel primo set per la squadra di Dellavittoria e Mancini: la Projet infatti ha avuto l'inerzia del match dalla sua parte senza però dare continuità. I successivi tre parziali infatti sono andati alle padroni di casa che hanno subito rialzato la testa dopo lo spauracchio iniziale. Resta la buona prestazione alla Projet System, che non riesce a dar seguito al successo della settimana scorsa, ma rimane più che viva nella lotta salvezza.

"Usciamo dal campo a testa alta. La nostra fase difensiva è stata eroica – specifica la dirigenza dellìAthena – e abbiamo costretto il Russi a giocare scambi lunghissimi per fare punto".

Archiviata questa giornata, ora si pensa allo scontro diretto contro Cattolica Volley (entrambe a quota 15 in classifica) in programma sabato 14 alle ore 18 in una Casa del Volley che sarà gremita per sostenere le ragazze di Dellavittoria e Mancini in un match decisvo in chiave salvezza.