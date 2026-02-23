Volley C femminile, solo un punto per la Projet

Nello scontro salvezza sconfitta per la squadra di Dellavittoria e Mancini contro la Rainbow Fse Progetti per 3-2

In uno scontro diretto che proponeva diversi temi alla vigilia in chiave salvezza, la Rainbow Fse Progetti batte la Projet 3-2 (24-26; 25-21; 14-25; 25-21; 15-13) e sale a +1 sulle riminesi. In virtù dell'obiettivo stagionale, la squadra di Dellavittoria e Mancini è ancora in sella e può far leva sui prossimi appuntamenti, cercando di mantenere ben saldo l'approccio alle gare per migliorare la propria posizione in classifica.

Nella trasferta di sabato scorso si sono intravisti margini di miglioramento, soprattutto sotto il fattore psicologico, determinante per far rimanere in partita la squadra riminese fino all'ultima palla dell'ultimo set. Certo è che si deve ancora sviluppare la cura della nuova coppia tecnica Dellavittoria-Mancini, ancora a caccia del primo successo.

Un punto che comunque va preso e conservato e soprattutto la Projet System può sfruttare come spunto positivo da trasmettere nelle prossime partite. Atteggiamento e coraggio sono i due fattori su cui la Projet System dovrà cercare di puntare nel prossimo impegno casalingo, sabato prossimo, contro Clai Imola.





