Volley C, Projet System: Gianni Dellavittoria confermato

"Assieme a Mancini ha preso in mano la squadra che navigava in acque poco tranquille, performandola nel modo migliore"

Si è conclusa positivamente la stagione 2025/2026 della Projet System, pronta a competere per un altro anno nel campionato di Serie C femminile. Assoluto protagonista della rinascita della squadra e della rimonta in classifica, da metà stagione in avanti, è stato senza dubbio il coach Gianni Dellavittoria. Assieme a Mancini ha preso in mano la squadra che navigava in acque poco tranquille, performandola nel modo migliore.

Dopo tanto duro lavoro e sacrifici, le ragazze di Dellavittoria hanno ripagato la fiducia del coach, alzando il morale e ottenendo risultati positivi, fino ad arrivare allo step salvezza, coronando la stagione nel miglior modo possibile.

La società ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico, evidentemente soddisfatta dell'ottimo lavoro di Dellavittoria, sottolineato in particolar modo dal presidente dell'Athena, Cristiano Vitali: "Sono contento della scelta, ma soprattutto che Gianni abbia scelto di continuare con noi. Ora con tutto lo staff siamo al lavoro per dare al coach una squadra che possa fare meglio della stagione appena conclusa".

Dunque la Projet System è pronta per un altro campionato di Serie C con Gianni Dellavittoria al timone della squadra.