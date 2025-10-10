Volley C femminile, Prrojet System alla prova campionato

L'Athena ha voglia di rivincita cercando quella maturità che le possa permettere di migliorare l'anno precedente, nonostante la giovane età media di 21 anni

Bentornato campionato e bentornata cara Athena. Teriminato il ritiro a Sestola con oltre 40 ragazze, e dopo mesi di innovazioni, cambiamenti, ringiovanimento della squadra e tante conferme importanti, la Projet System è carica e determinata per iniziare nel migliore dei modi la sua nuova stagione. Spinta dal nuovo tecnico Yuri Lazzarini (che vanta di un'ampia esperienza in serie B maschile e femminile, condita da ben 5 titoli under femminili) l'Athena ha voglia di rivincita cercando quella maturità che le possa permettere di migliorare l'anno precedente, nonostante la giovane età media di 21 anni.

Le ragazze riminesi la scorsa stagione hanno centrato in pieno l'obiettivo prefissato, seppur sia andata incontro a periodi bui e tunnel lunghi dai quali però la Projet è uscita a testa alta, raggiungendo la salvezza e potendo continuare l'avventura anche quest'anno nel campionato di C. Altro punto di forza, specialmente in proiezione futura, è la seconda squadra che giocherà in serie D ed è uno degli aspetti più interessanti della società riminese: ragazze giovani, scalpitanti e promettenti, motivo d'orgoglio per tutta l'Athena.

La prima giornata del campionato di C si giocherà sabato (ore 18) alla Casa del Volley, quindi impegno casalingo per le ragazze di Lazzarini, che ospiteranno il Volley Castello, in una gara che preannuncia subito infuocata. Serviranno cinismo e precisione nei momenti chiave del match per raggiungere il risultato sperato, ma soprattutto non dovrà essere sbagliato l'approccio della formazione che Yuri Lazzarini manderà in campo per la sua prima volta sulla panchina dell'Athena pronta a dire nuovamente la sua anche quest'anno nel campionato di serie C.