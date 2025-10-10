Volley D femminile, Titan Services pronta al debutto

L'allenatore Stefano Sarti: “Puntiamo a una posizione di metà classifica e a far crescere le ragazze in ottica nazionale'

Sabato 25 ottobre la Beach & Park San Marino (sempre sponsorizzata dallo storico marchio Titan Services), affronterà la prima partita del prossimo campionato di serie D femminile. Sarà un impegno casalingo contro il neopromosso Caf Acli Stella di Rimini. Quali sono gli obiettivi per questa stagione sportiva, lo abbiamo chiesto a Stefano Sarti, confermato sulla panchina delle titane e che quest’anno avrà al suo fianco, come secondo, Mara Grazia, allenatrice di grande esperienza nelle giovanili e in Prima Divisione e che ha già dei trascorsi come “secondo” in serie D.

“Il primo obiettivo è disputare una buona stagione e puntare alla metà della classifica – esordisce Sarti. - Poi, siccome il gruppo delle giocatrici è giovanissimo, lavoreremo molto sulla tecnica e sulla tattica. Dunque il secondo obiettivo è preparare delle atlete che crescano costantemente e che siano un buon serbatoio per la nazionale”.

Diverse le novità in squadra. “Al palleggio, alla confermata Camilla Tiezzi si aggiunge Angelica Cesarini, proveniente dalla nostra Prima Divisione – spiega Sarti. – Alle tre centrali dell’anno scorso: Arianna Menicucci, Rosa Muccioli e Giorgia Guerra si unisce Matilde Gasperoni, proveniente dalle nostre giovanili. Il reparto liberi è molto interessante perché ad Alice Pasolini si unisce Alice Petre Paoloni che viene da un paio d’anni di stop ma che ha precedentemente avuto delle belle esperienze a Ravenna, in serie B. Petre Paoloni rientra con tanto entusiasmo e con lei e con Pasolini, pensiamo di essere molto a posto. Nei ruoli di schiacciatrici e opposto giostreranno Alice Pedrelli, Ludovica Ghinelli, Federica Tura, Viola Sarasini, Giulia Bernardi e Aurora Lazzari. Le ultime tre vengono dalla nostra squadra di Prima Divisione (anche se Lazzari ha giocato in D nel passato) e sono tutte e tre giovanissime. Sarasini è addirittura una 2011. Quando gli impegni universitari glielo permetteranno, ci daranno una mano anche Anna Rossi sulle bande e Camilla Casadei in palleggio”.

Il roster della Titan Services: Camilla Tiezzi e Angelica Cesarini (Palleggiatrici); Arianna Menicucci, Rosa Muccioli, Giorgia Gerra e Matilde Gasperoni (centrali); Alice Pedrelli, Ludovica Ghinelli, Federica Tura, Viola Sarasini, Giulia Bernardi e Aurora Lazzari (schiacciatrici/opposte); Alice Pasolini e Alice Petre Paoloni (liberi).