Volley, Europei SCA femminili: San Marino punta a una medaglia

Partita difficile contro un avversario ostico: battuta 3-0 l'Irlanda. Domani una vittoria contro l'Irlanda del Nord regalerebbe un alloro certo

La seconda giornata degli Europei SCA in corso di svolgimento a Dublino si conclude con una vittoria per la nazionale biancazzurra contro le forti padrone di casa: 0-3 (21/25 23/25 20/25).

La partenza è uno shock per San Marino che va sotto 7 a 0 ma è brava a rientrare in partita con un parziale di 4 a 9 (11/9). Sul 17/15 il set appare apertissimo e, in effetti, San Marino pareggia i conti sul 18 pari e mette la testa avanti (20/21) fino ad arrivare al primo set-ball (20/24) per poi imporsi 21/25. Un parziale giocato con grande carattere dalle giocatrici, capaci di riprendersi dopo un difficilissimo inizio. La seconda frazione di gioco si apre come si era chiusa la prima: le titane continuano a spingere il piede sull'acceleratore e presto si trovano avanti 3/7 quando le isolane chiedono il primo time-out del set. Le biancazzurre sono in un momento dominante e infilano un parziale di 0/4 che costringe le avversarie al secondo time-out (3/11).

L'Irlanda tenta il recupero (11/16) ma Pasolini e compagne sembrano in controllo e, giocando una pallavolo ordinata e solidale, arrivano sul 16/21. Altro tentativo di recupero delle avversarie che approfittano di un buon turno in battuta (18/21). Un paio di attacchi di Magalotti e un asso di Ghinelli sembrano sistemare le cose (18/24) ma a questo punto alle ragazze del Ct Lucchi viene un po' il “braccino” e si fanno recuperare ben 5 set-point prima di chiudere sul 23/25. Nella terza ripresa di gioco il primo allungo è irlandese (8/5), San Marino risponde: 11 pari e timeout per le padrone di casa. Si va avanti a scatti e controscatti con le due squadre che mettono in alternativa la testa avanti nel punteggio. Sul 18 pari, nuovo allungo delle titane che risulta decisivo (20/25). Grazie a questa vittoria, San Marino è in piena lotta per una medaglia".

L'Irlanda ha cambiato metodologia e sistemi di gioco e, infatti, non è stata una partita comoda per noi - spiega a fine match il Ct Cristiano Lucchi. - Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno affrontato bene le individualità avversarie che sono notevoli soprattutto sulle bande e al palleggio. Le ragazze ci hanno messo il cuore, soprattutto nel primo set, poi siamo riuscite a giocare la partita che giocare dal punto di vista tattico e tecnico. Ora manca solo un incontro per giocarci una bella medaglia ".

San Marino : Muccioli 10, Ghinelli 13, Menicucci 3, Pasolini (L1), Pedrelli 7, Casadei, Magalotti 10, Tiezzi, Tura 3, NE: Zanotti (L2), Sarasini, Guerra, Tassi Pistarelli. Asso 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 7. Ct. Cristiano Lucchi.

Partita in calendario domenica 29 giugno : Islanda – Scozia (ore 11); Irlanda del Nord – San Marino (ore 14.30) e Scozia – Irlanda (ore 17).

La classifica

1. Scozia (2 partite vinte; 0 perse; 6 set vinti; 0 persi; punti 6 ) .

2. San Marino (2 partite vinte; 1 perse; 6 set vinti; 3 persi; punti 6 ).

3. Irlanda (2 partite vinte; 1 perse; 6 set vinti; 5 persi; punti 5 ).

4. Islanda (1 partite vinte; 2 perse; 5 set vinti; 7 persi; punti 4 ).

5. Irlanda del Nord (0 partite vinte; 3 perse; 1 set vinti; 9 persi; punti 0 ).