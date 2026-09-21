Volley femminile, Elisa Morolli ritorna in campo

La pallavolista riminese dopo tre anni e mezzo di pausa scende di nuovo in campo mettendo a disposizione esperienza, serietà e tantissima grinta

La pallavolista riminese Elisa Morolli ritorna in campo e lo fa con la Projet System Rimini.

Elisa inizia a giocare tra Forlì e Viserba, conquistando il suo primo campionato di B1. Dopo le esperienze universitarie a Trento e al CUS Torino, vince nuovamente la B1 e disputa due stagioni da protagonista in A2. Un grave infortunio al tendine d’Achille la costringe a uno stop, ma torna in campo con Forlì, dove conquista una B2 e disputa due campionati di B1.

Dopo tre anni e mezzo di pausa e due figli, la passione per la pallavolo è però troppo forte: Elisa sceglie Athena per tornare in campo, divertirsi e rimettersi in gioco insieme alla squadra.

Metterà a disposizione della squadra tutta la sua esperienza, serietà e tanta, tantissima grinta.