Volley femminile, Europei SCA: oro alla Scozia, argento a San Marino

Le britanniche battono le padrone di casa e si assicurano il primo posto. Federica Tura tra le sette migliori giocatrici della manifestazione

Nell'ultima partita dell'ultima giornata degli Europei SCA di Dublino, la Scozia batte per 3 a 1 l'Irlanda e “relega” ufficiale San Marino al secondo posto di questa edizione dell'Europeo. Solo con una sconfitta per 3 a 0 delle scozzesi la nazionale biancazzurra avrebbe potuto sperare in un primo posto ma le britanniche hanno chiuso la manifestazione come l'avevano cominciata: vincendo e hanno meritatamente portato a casa l'oro. La classifica sul podio è la stessa dell'anno scorso, quando gli Europei si tennero in Repubblica: prima la Scozia, seconda San Marino, terza l'Irlanda. Tre le titane, premiata Federica Tura eletta nel 6+1 ideale della manifestazione.

La classifica finale.

1. Scozia: 4 partite vinte; 0 persone; 12 set di vini; 1 persi (+11), punti 12.

2. San Marino: 3 partite vinte; 1 persona; 9 set di vini; 3 persi (+6) punti 9 .

3. Irlanda: 2 partite vinte; 2 persone; 7 set di vini; 8 persi (-1), punti 5 .

4. Islanda (1 partite vinte; 3 perse; 5 set vinti; 10 persi (-5), punti 4 .

5. Irlanda del Nord (0 partite vinte; 4 perse; 1 set vinti; 12 persi (-11). punti 0 .